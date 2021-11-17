Мэром Краснодара стал Андрей Алексеенко

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Андрея Алексеенко, instagram.com/andrey.a.alekseenko
    © Фото из инстаграма Андрея Алексеенко, instagram.com/andrey.a.alekseenko

17 ноября депутаты гордумы Краснодара избрали (почти единогласно) нового мэра. Им стал бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко

Напомним, прошлый мэр Краснодара Евгений Первышов покинул должность раньше срока и стал депутатом Госдумы. После этого меньше месяца городом руководил его заместитель Евгений Наумов, а затем — Андрей Алексеенко, который ради этого ушел из краевой администрации.

С 4 октября в Краснодаре начался конкурс на кресло мэра. В общей сложности заявки подали 24 человека, но в финал вышли пятеро: депутат из Ейска Андрей Назаров, глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий, адвокат Виталий Кацко, депутат гордумы Краснодара и юрист Геннадий Уфимцев, а также и. о. мэра Андрей Алексеенко.

Выбирают нового градоначальника не сами краснодарцы, а депутаты городской думы путем тайного голосования. Оно прошло сегодня, 17 ноября.

Сначала каждый кандидат выступил с программной речью.

Так, Андрей Алексеенко сказал, что ждать от него красивых лозунгов и громких слов не нужно: «На самом деле, жители города от этого устали. Нам нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы, которые на сегодняшний день есть в городе, и профессионально их решать».

Он пообещал краснодарцам новые дороги, школы, детские сады, современный и комфортный транспорт.

Геннадий Уфимцев заявил, что программа, которую разработала партия «Справедливая Россия», сильно пересекается с программой Алексеенко, поэтому он решил снять свою кандидатуру.

Дмитрий Водолацкий рассказал о том, что хочет при поддержке губернатора и гордумы сделать многое: запустить большие инфраструктурные изменения, которые невозможно будет повернуть вспять, и начать масштабные проекты.

Андрей Назаров высказал мнение, что главой Краснодара должен быть грамотный управленец, который способен организовать работу администрации с максимальной эффективностью. 

«И для этого, в случае избрания меня, я сделаю всё возможное и даже больше, чтобы через пять лет с чистой совестью сказать: «Сделал всё, что обещал, и даже больше», — пообещал кандидат.

Виталий Кацко заявил, что для развития города и счастья горожан нужно изменить градостроительную политику и избавиться от точечной застройки. 

На заседании выступил депутат от КПРФ Александр Сафронов, который заявил о необходимости вернуть прямые выборы мэра. Он попросил включить в голосование строку «против всех», так как члены партии не хотят голосовать ни за одного из кандидатов.

Против этого выступило большинство депутатов. Тогда Сафронов заявил, что фракция отказывается участвовать в выборах мэра.

«Позиция нашей фракции такая: мэра надо выбирать путем прямых выборов. Получается, что сейчас 40 человек выбрали главу города, в котором живут почти 2 млн народа. Где демократия? Мы предложили голосовать против. Но, понимаете, какой там бюллетень: там пять кандидатур, и графы «против» нет. Я попросил — давайте включать эту графу, мне сказали нет», — рассказал журналистке Юга.ру Сафронов.

По его словам, эту идею поддержали девять человек: шесть от КПРФ и трое от других фракций. В итоге члены КПРФ отказались голосовать и погасили свои бюллетени.

«Мы считаем, что мэра должны выбирать горожане, именно поэтому КПРФ не выставляла своего кандидата. Не потому, что некого в мэра предложить, а потому, что мы против такого способа назначения», — пояснил Сафронов.

После этого началось тайное голосование, по итогам которого за Андрея Алексеенко проголосовали 40 из 46 депутатов.

Кто такой Андрей Алексеенко?

Андрей Алексеенко родился в 1978 году в станице Новопокровской. Окончил Пашковский сельскохозяйственный колледж, затем — КубГАУ по специальностям «промышленное и гражданское строительство» и «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1996 году — работал помощником мастера по ремонту, садовником, штукатуром-маляром, инспектором службы безопасности. В 2006–2007 годах был заместителем гендиректора ООО «Дион-А». В 2007–2010 годах работал начальником отдела координации реконструкции и развития города департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара.

В 2010–2014 годах Алексеенко занимал должность заместителя главы Туапсинского района Владимира Лыбанева — бывшего вице-мэра Краснодара. Алексеенко курировал в районной администрации вопросы капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, сельского и лесного хозяйства.

25 сентября 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Ейского района — вместо ушедшего в отставку Михаила Тимофеева. 29 сентября Алексеенко подал документы в качестве кандидата на должность главы Ейского района, однако стал вице-губернатором, не дожидаясь выборов. Кондратьев назначил его своим заместителем 21 октября 2015 года. С 2017 года Алексеенко занимал должность первого вице-губернатора.

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