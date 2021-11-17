Мэром Краснодара стал Андрей Алексеенко

17 ноября депутаты гордумы Краснодара избрали (почти единогласно) нового мэра. Им стал бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко

Напомним, прошлый мэр Краснодара Евгений Первышов покинул должность раньше срока и стал депутатом Госдумы. После этого меньше месяца городом руководил его заместитель Евгений Наумов, а затем — Андрей Алексеенко, который ради этого ушел из краевой администрации. С 4 октября в Краснодаре начался конкурс на кресло мэра. В общей сложности заявки подали 24 человека, но в финал вышли пятеро: депутат из Ейска Андрей Назаров, глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий, адвокат Виталий Кацко, депутат гордумы Краснодара и юрист Геннадий Уфимцев, а также и. о. мэра Андрей Алексеенко.

Выбирают нового градоначальника не сами краснодарцы, а депутаты городской думы путем тайного голосования. Оно прошло сегодня, 17 ноября. Сначала каждый кандидат выступил с программной речью. Так, Андрей Алексеенко сказал, что ждать от него красивых лозунгов и громких слов не нужно: «На самом деле, жители города от этого устали. Нам нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы, которые на сегодняшний день есть в городе, и профессионально их решать».

Он пообещал краснодарцам новые дороги, школы, детские сады, современный и комфортный транспорт. Геннадий Уфимцев заявил, что программа, которую разработала партия «Справедливая Россия», сильно пересекается с программой Алексеенко, поэтому он решил снять свою кандидатуру . Дмитрий Водолацкий рассказал о том, что хочет при поддержке губернатора и гордумы сделать многое: запустить большие инфраструктурные изменения, которые невозможно будет повернуть вспять, и начать масштабные проекты. Андрей Назаров высказал мнение, что главой Краснодара должен быть грамотный управленец, который способен организовать работу администрации с максимальной эффективностью. «И для этого, в случае избрания меня, я сделаю всё возможное и даже больше, чтобы через пять лет с чистой совестью сказать: «Сделал всё, что обещал, и даже больше», — пообещал кандидат.

Виталий Кацко заявил, что для развития города и счастья горожан нужно изменить градостроительную политику и избавиться от точечной застройки. На заседании выступил депутат от КПРФ Александр Сафронов, который заявил о необходимости вернуть прямые выборы мэра . Он попросил включить в голосование строку «против всех», так как члены партии не хотят голосовать ни за одного из кандидатов.

Против этого выступило большинство депутатов. Тогда Сафронов заявил, что фракция отказывается участвовать в выборах мэра.

«Позиция нашей фракции такая: мэра надо выбирать путем прямых выборов. Получается, что сейчас 40 человек выбрали главу города, в котором живут почти 2 млн народа. Где демократия? Мы предложили голосовать против. Но, понимаете, какой там бюллетень: там пять кандидатур, и графы «против» нет. Я попросил — давайте включать эту графу, мне сказали нет», — рассказал журналистке Юга.ру Сафронов. По его словам, эту идею поддержали девять человек: шесть от КПРФ и трое от других фракций. В итоге члены КПРФ отказались голосовать и погасили свои бюллетени. «Мы считаем, что мэра должны выбирать горожане, именно поэтому КПРФ не выставляла своего кандидата. Не потому, что некого в мэра предложить, а потому, что мы против такого способа назначения», — пояснил Сафронов.

После этого началось тайное голосование, по итогам которого за Андрея Алексеенко проголосовали 40 из 46 депутатов.