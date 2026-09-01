1 сентября в 12:00 краснодарцев напугал громкий звук. В МЧС объяснили, что это было

В МЧС объяснили громкий звук в небе над Краснодаром

Около 12:00 в Краснодаре прозвучат громкий звук. Его слышали на «Панораме», в Черемушках, микрорайоне Гидростроителей, Пашковском и центре.

В ЕДДС ситуацию не прокомментировали. В Краснодаре на момент происшествия не действовала беспилотная и ракетная опасности.