1 сентября в 12:00 краснодарцев напугал громкий звук. В МЧС объяснили, что это было
В МЧС объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Около 12:00 в Краснодаре прозвучат громкий звук. Его слышали на «Панораме», в Черемушках, микрорайоне Гидростроителей, Пашковском и центре.
В ЕДДС ситуацию не прокомментировали. В Краснодаре на момент происшествия не действовала беспилотная и ракетная опасности.
В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что источником шума стал самолет, который преодолел звуковой барьер.
Когда самолет разгоняется до скорости звука (это около 1200 км/ч), воздух начинает сжиматься прямо перед его носом, превращаясь в плотную стену. Это и есть звуковой барьер. В момент его преодоления возникает ударная волна — резкий скачок давления. На земле люди слышат его как громкий хлопок или гул.
Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.