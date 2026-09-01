1 сентября в 12:00 краснодарцев напугал громкий звук. В МЧС объяснили, что это было

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру

В МЧС объяснили громкий звук в небе над Краснодаром

Около 12:00 в Краснодаре прозвучат громкий звук. Его слышали на «Панораме», в Черемушках, микрорайоне Гидростроителей, Пашковском и центре.

В ЕДДС ситуацию не прокомментировали. В Краснодаре на момент происшествия не действовала беспилотная и ракетная опасности.

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В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что источником шума стал самолет, который преодолел звуковой барьер.

Когда самолет разгоняется до скорости звука (это около 1200 км/ч), воздух начинает сжиматься прямо перед его носом, превращаясь в плотную стену. Это и есть звуковой барьер. В момент его преодоления возникает ударная волна — резкий скачок давления. На земле люди слышат его как громкий хлопок или гул.

Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.

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