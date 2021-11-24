«Редакция» сняла репортаж про скандальные проекты генпланов Анапы и Геленджика. Посмотрели его за вас

На ютуб-канале «Редакции» журналиста Алексея Пивоварова вышел сюжет про новые генпланы Геленджика и Анапы. Юга.ру посмотрели и законспектировали его

23 ноября на ютубе-канале «Редакция» опубликовали спецреп, посвященный скандальной ситуации с проектами генеральных планов двух курортных городов Кубани: Анапы и Геленджика. Журналист Алексей Пивоваров назвал дебаты вокруг проектов «противостоянием» между жителями и властями. Он объяснил, что люди недовольны проектами и видят в них попытку отнять землю и дома, а власти объясняют необходимость этих проектов тем, что без территориального планирования невозможно остановить стихийную застройку курортной зоны, благоустроить набережные и пляжи и развивать инфраструктуру. Корреспондент Дмитрий Сошин съездил на курорты, побывал на общественных обсуждениях и задал вопросы мэрам Анапы и Геленджика. Сюжет «Редакции» можно посмотреть здесь.

Если у вас нет лишних 30 минут времени, можете прочитать краткий пересказ видео от Юга.ру. Вместо общественных обсуждений — стихийные митинги

Сюжет начинается с кадров, снятых 16 ноября, — в день итоговых слушаний по проекту генплана Геленджика в местном Доме Культуры. На кадрах видно толпы людей, которые пытаются попасть в здание. Дмитрий Сошин отмечает, что начало мероприятия было запланировано на 10 утра, но люди пришли намного раньше, — около 9, несмотря на штормовой ветер, — чтобы подать свои заявления о несогласии с проектом.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

«Полиции немного, но на соседних улицах люди замечают грузовики Росгвардии. В зал из-за ковидных ограничений пускают не всех, в фойе принимают заявления о несогласии с генпланом. За считанные минуты двор заполняют те, кого не пустили на встречу», — рассказывает журналист. Затем показывается выступление мэра Геленджика Алексея Богодистова перед зданием ДК. «Ваши дома — это ваши дома, никто их не забирает», — эмоционально заверяет чиновник. По его словам, чиновники получили около 6 тыс. заявлений от жителей и все они будут рассмотрены. Дмитрий Сошин отмечает, что геленджичане не дают говорить своему мэру, перебивают его и начинают скандировать лозунги, превращая мероприятие в митинг.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Следом показывается видео из Анапы. Там такие же бурные общественные обсуждения прошли чуть раньше, — 8 ноября. По словам Сошина, встреча мэра с горожанами едва не закончилась потасовкой. «Что ты балаганишь, дорогая моя?!», — кричит на одну из женщин глава курорта Василий Швец.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Почему люди недовольны?

«Люди стали организовываться после того, как им в руки попала большая цветастая карта, — изменения в генплан города. Владельцы земельных участков, находящихся в прибрежной полосе, обнаружили, что их участки и, соответственно, дома, гостевые дома, в которых они принимали туристов, были перемещены из жилой зоны и поставлены в рекреационно-курортную зону, сельскохозяйственную зону, лесную зону, деловую зону. И параллельно у владельцев этих участков возникли обременения, — ограничения на право использовать свою землю», — объясняет беспокойство местных жителей журналист «Редакции». Он уточняет, что в основном обременения наложили по ст. 56 (Ограничение прав на землю) и ст. 56.1 (Ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд) Земельного Кодекса РФ. Но что это означает в каждом конкретном случае, — людям не объяснили.

В кадре появляется жительница Геленджика Лилия Ледовская, которая рассказывает журналисту, что ее дома находятся по улице Кирова и они попали в зеленую зону: озелененных территорий общего пользования.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

«Здесь будет вилла какая-нибудь чья-то. Как говорят, — хорошего человека. С бассейнами большими, полянами шикарными, может, даже в гольф здесь где-то играть будут», — предполагает Ледовская. Женщина подчеркивает, что этот участок получил ее дед, участник Великой Отечественной войны, и что тут живет уже четвертое поколение ее семьи. Она также жалуется, что никто из чиновников предварительно не обсудил с жителями перевод земель из одной категории в другую.

Житель Геленджика Андрей Нарышкин приспособил свое жилье под гостевой домик. Он подчеркивает, что это его бизнес, с которого платятся налоги, а теперь, — людей лишают «и куска хлеба и жилья».

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Мужчина заявляет, что все знают, в чьих интересах происходит перевод земель, но имя называть отказывается: «Не будут говорить, меня застрелят тогда завтра». Андрей и его супруга Светлана опасаются, что следующий курортный сезон станет для них последним.

Почему сейчас?

Во время итоговых слушаний Дмитрий Сошин спросил мэра Алексея Богодистова, почему именно сейчас начался процесс общественных обсуждений проекта. Чиновник заявил, что к нему долго готовились, что это долгий и трудоемкий процесс. В свою очередь мэр Анапы Василий Швец сказал, что работа по новым проектам генпланов ведется уже года два по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

«Что касается Анапы, почему здесь назрела такая необходимость, — в Анапе за последние несколько лет очень высокий показатель объема ввода в эксплуатацию жилья. Очень большой, второй по краю по темпам и объемам. И очень много точечной застройки, хаотичной. Строилось большое количество жилья, в год сдавалось не меньше полумиллиона квадратных метров жилья без какой бы то ни было социальной или инженерной инфраструктуры», — объяснил Василий Швец. По его словам, новый генплан поможет урегулировать на курорте стихийное строительство. «Генплан — это возможность, а не обязанность», — сказал чиновник.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Анапчанин Руслан Лейтан объясняет, что местные жители «за» школы и детсады, пляжи и парки, но то, что жилую зону хотят превратить в коммерческую, его не устраивает.

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У Руслана и его супруги Елены дом на улице Крепостной. Он находится в 400 метрах от моря. Семейная пара также занимается гостевым бизнесом. Но, согласно новому генплану, их дом должен попасть в рекреационную (курортную) зону. «Нас хотят разделить конкретно: либо коммерция, либо жилье. Вывести на чистую коммерцию, но мы не можем себе этого позволить, — налоговая ставка сразу в 15 раз вырастает минимум. Если сейчас 0,1% на ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то будет 1,5%, до 2,5% даже», — объясняет Руслан Лейтан. По его словам, сейчас их участок находится в смешанной зоне, и он может заниматься как коммерцией, так и просто жить там.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Землю точно не отнимут?

Дмитрий Сошин спросил мэра Анапы, может ли тот пообещать людям, что через несколько лет у них не отнимут землю. «Я как градоначальник, как мэр города, во-первых, никаких документов по этому поводу не сдавал и сдавать не собираюсь, и, конечно, я гарантирую, что такого (отъёма земель) не будет. Со стороны мэрии такого ни юридически, ни физически не планируется и даже не представляется возможным», — уверил Швец. Впрочем, жительница Анапы Елена Лейтан словам мэра не верит. «Это приходящий человек, он пришел, его поставили, он завтра уйдет. Придет другой и скажет: "Почему вас Василий Александрович пожалел, а я сейчас наведу порядок по тому генплану, который мы приняли», — объяснила свою позицию женщина. На итоговых слушаниях Дмитрий Сошин задал вопрос главе Геленджика Алексею Богодистову. Он объяснил, что люди переживают, что придут инвесторы, которые застроят прибрежную зону, и спросил, может ли мэр гарантировать, что такого не будет. «Каждый случай, каждый район с учетом зон, санитарных зон, надо отрабатывать отдельно, индивидуально. Я не могу сейчас общими словами ответить, и тем самым вызвать негатив или дать заверения, заверить людей в том, что я потом не выполню», — ответил Богодистов. Юрист из Анапы Олег Янцен рассказал журналисту, что чиновники меняются на курорте как перчатки: «Три года мэр посидит, наобещал, с чемоданом денег за границу. Первый зам (речь про бывшего первого вице-мэра Андрея Ковтуна, который уехал из России в 2013 году) в Лондоне отсиживается много лет. Как люди должны доверять этой власти?».

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Может, это всё ради крупных инвестпроектов?

Дмитрий Сошин напомнил Василию Швецу, что на ПМЭФ-2021 было подписано соглашение о строительстве в Анапе трех крупных гостиничных комплексов (инвестиции в проект составят около 29 млрд рублей). Он спросил, не связаны ли изменения в генплане с этим инвестпроектом. Швец ответил, что в Анапе достаточное количество свободных участков, в частной собственности и без застройки. Мэр несколько раз подчеркнул, что земельные участки местных жителей и участки под строительство гостиничных комплексов не могут быть одними и теми же.

Мэр заявил, что горожан заранее оповестили о грядущих изменениях: «Информация была везде, ее было предостаточно». Просто не все люди активно обращали на нее внимание. Блогер из Анапы Юрий Озаровский объяснил, что люди просто хотят понимать, как им жить дальше. Он напомнил, что также на курорте выделяются территории под строительство Новой Анапы, и «будут новые дороги, которые пройдут по каким-то участкам».

© Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Против нового генплана 99,9% жителей и их не переубедить

По словам члена общественного градостроительного совета Анапы Анатолия Глущенко, такая ситуация сложилась из-за того, что процесс был с самого начала непонятен людям: техническое задание было не выложено и не доведено до всех. «Мэр курорта чрез свою пресс-службу заявляет, что новый генплан не будет принят без учета мнения людей», — говорит экс-сотрудница администрации Анапы, а ныне риелтор Роксана Бакуменко. «Вы в это верите?», — спрашивает ее журналист. Женщина засмущалась и ничего не ответила.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Дмитрий Сошин интересуется у юристки-общественницы Ольги Иваненко из Геленджика, на сколько реально рассмотреть чиновникам 5-6 тыс. заявлений за пару месяцев. Женщина отвечает, что, по ее мнению, это будет формальный подход и никакого конструктива не получится. По ее мнению, против генплана 99,9% жителей и уговорить их просто невозможно. Жительница Геленджика Лилия Ледовская добавляет, что мало кто из людей верит, что им удастся отстоять свою позицию и добиться, чтобы зоны не переводили в другие категории. «Раз его сделали с людьми не посоветовавшись, раз его уже выставили «Нате, смотрите»... Разве мы против того, чтобы развивался наш город? Конечно, мы этого хотим. Но получается, что за счет моего дома, моей земли, хотят это сделать», — говорит женщина. Она предлагает делать это за счет других участков, например, тех, где находятся административные здания.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Дмитрий Сошин спросил юриста Олега Янцена, не ожидает ли он ситуацию через 2-3 года, когда людей начнут просить продать участки и дома. Тот ответил, что такая практика есть везде, и если права людей соблюдаются (у них выкупают землю по рыночной цене), то проблем нет, и это теоретически допустимо. Проблема в том, что люди не доверяют властям и боятся, что кадастровая стоимость земли будет занижена. Дмитрий Сошин отмечает, что в Геленджике вопрос доверия жителей к местной власти осложнился тем, что недавно Алексея Богодистова дисквалифицировали на год. И хоть решение суда еще не вступило в силу, и чиновник его оспаривает, эту историю во время слушаний ему все равно припомнили.

Разработчики проектов генпланов: кто они и какие к ним вопросы

Журналист Дмитрий Сошин рассказывает, что тендер на разработку проектов генпланов Анапы, Геленджика, Краснодара выиграл питерский НИИ Перспективного градостроительства (НИИ ПГ). Юга.ру писали, что также институт выиграл тендер на разработку проекта генплана Сочи. На это потратят более 100 млн рублей. Кроме того, НИИ ПГ занимается генпланом Новороссийска. Подробнее об этом можно почитать здесь.

«Организация, как уверяют власти, независимая и профессиональная. Но у жителей Геленджика много вопросов. Например, участок под строительство детского благотворительного фонда оказался в лесной зоне», — рассказывает Сошин. Денис Андрианов, глава благотворительного фонда «С заботой о детях», заявил, что НИИ поставил приобретенный земельный участок в зону «городской лес», а специалисты плохо изучили местность перед тем, как принять такое решение. Также в сюжете упоминается о том, что генплан Геленджика имеет причудливую форму: «желтых островков» (зон застройки ИЖС) вблизи моря не осталось. Исключением стали улицы Красивая и Европейская, где, по утверждению общественников, живет городская элита.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

Съемочной группе удалось пообщаться с одним из жителей этих домов. Правда, не на камеру. Он рассказал, что никто из живущих на этих улицах не сдает комнаты туристам, поэтому дома оставили в зоне ИЖС. При этом в курортную зону (в Кабардинке, например) попало много участков со старыми, ветхими домами. Их жители пожаловались журналисту, что боятся, что им не дадут реконструировать дома, выселят и снесут их.

Кроме того, по новому проекту генплана, в Геленджике некоторые многоквартирные дома попали в зону общественно-деловой застройки. Одна из жителей такого дома, Светлана Иова, рассказала, что переехала в квартиру в 1997 году и живет в ней вместе с двумя сыновьями. По ее мнению, перевод зон влечет за собой последствия.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

«Общественно-деловая зона подразумевает под собой коммерческие помещения, офисы… Все, что угодно, только не жилые дома. Соответственно, мы переживаем, что останемся без жилья, что наш дом пойдет под снос», — поделилась женщина. Она также пожаловалась, что в несколько раз снизилась кадастровая стоимость, а на земли наложили обременения. Женщина участвовала в общественных слушаниях по проекту генплана, оставив заявление о том, что против изменения жилой зоны на общественно-деловую.

«И вы уходите не солоно хлебавши без своего участка...»

Дмитрий Сошин рассказал, что на слушаниях в Геленджике вспоминали историю с Имеретинской долиной. Горожане опасаются, что их, как и сочинцев, когда строили объекты Зимней Олимпиады, заставят продавать свои участки ниже рыночной цены. «Приходит застройщик к вам и говорит, у вас кадастр, допустим, 2 млн, мы вам даем 2,2 млн и все. Вы говорите "Нет, я не хочу, мой участок стоит 8 млн". Он говорит "Нет, 8 я не могу" и уходит от вас. Через месяц вы получаете вызов в суд. Приходите в суд, и судья, на основании закона, выносит вам решение, что цена такая-то. И вы уходите не солоно хлебавши без своего участка», — рассказывает Сергей Смирнов, представитель села Архипо-Осиповки.

© Скриншот видео с ютуб-канала «Редакция», youtube.com/channel/UC1eFXmJNkjITxPFWTy6RsWg

По мнению Роксаны Бакуменко, в Анапе не могут снести жилые дома людей после принятия нового генплана. «Я, как риелтор, сталкиваюсь с немного другой стороной вопроса: сейчас рынок земли на юге очень активный, земельные участки здесь рассматриваются как инструмент инвестиционный и многие участки, которые были раньше под ЛПХ, ИЖС, то есть, предназначенные для строительства жилого дома или дачи, сейчас по новому генплану окажутся в сельхозке», — объяснила Бакуменко. Это приводит к тому, что сейчас многие пытаются продавать земли за бесценок, рассказала риелтор.

Если генпланы принимаются, значит, это кому-нибудь нужно?

Утвердить генплан Геленджика должна городская дума, то есть от местных депутатов также зависит решение этого болезненного вопроса, рассказывает Дмитрий Сошин. По его словам, некоторые парламентарии говорят, что поддерживают горожан, но общения с прессой при этом избегают. Журналист также рассказал, что общественники предлагали депутатам отозвать документ, но они этого не сделали. «Это подстегивает разговоры о том, что на депутатов и городские власти, возможно, давят какие-то влиятельные люди», — объясняет Сошин. Среди теоретических бенефициаров называются Денис Мантуров и Роман Абрамович. Многие переживают, что если миллиардеры получат большие земельные массивы под свои цели, то цены в Анапе и Геленджике резко вырастут, и средний класс там отдыхать уже не сможет.

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Мэр Анапы Василий Швец прокомментировал эти опасения. По его словам, он за то, чтобы уровень сервиса на курорте повышался, однако всегда будет отстаивать позицию, что Анапа — доступный курорт для всех россиян.