На Кубани ограничили этажность застройки на побережье

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 22 апреля на очередной 22-й сессии проголосовали за ограничение зоны застройки на берегу Черного моря

Согласно внесенным поправкам в закон, прибрежная зона расширилась с 300 метров до 500 метров. Приоритетом будет считаться строительство санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Высота зданий не должна превышать четыре этажа или 20 метров, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Мы хотим развивать экономику курортов, как курортов. Давайте там строить санатории, гостиницы, дома отдыха — то, что будет кормить курорт долгие столетия. Может быть, представители бизнеса будут по-разному оценивать такой подход, но со стороны развития курортов наши потомки скажут за него спасибо», — сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что вопрос досконально рассмотрен. Изменения сформируют единый архитектурный облик на территориях полосы Азовского и Черного морей. По мнению главы кубанского парламента, с учетом современных реалий ширина в 500 метров более целесообразна.

Как сообщали Юга.ру, в конце ферваля депутаты ЗСК в первом чтении приняли закон, который ограничивает застройку в прибрежной зоне Черного моря до трех-четырех этажей.

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