«У людей появилась активная гражданская позиция». Как в Геленджике прошли итоговые слушания по проекту генплана

16 ноября в Геленджике прошли итоговые слушания по проекту генплана города. Рассказываем, как это было и что говорят люди

Что происходит? В Краснодарском крае для ряда муниципалитетов разрабатываются проекты новых генеральных планов. Этот базовый документ, когда его примут, будет регламентировать дальнейшую застройку, планировку и другие виды освоения территорий в контексте градостроительных норм. Именно от генплана зависит дальнейшее развитие города на долгие года.

Кто создает новые генпланы муниципалитетов Кубани? Проекты разрабатывает «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (НИИ ПГ) из Санкт-Петербурга.сРанее этот институт разработал генплан Краснодара и сейчас проектирует новый микрорайон города на 200 тыс. человек. Жители Анапы и Геленджика остались недовольны проектами развития городов, которые подготовила компания. В Новороссийске тоже возникли сложности с генпланом, — губернатор Кондратьев поручил его переделать, а разработкой нового также займется НИИ ПГ. Кстати, за генплан Сочи, например, компания получит 101,5 млн рублей. Чего опасаются люди? Они боятся, что лишатся своих земельных участков, — по документам на участки наложили обременение, из-за чего стоимость земли существенно снижается. Чиновники уверяют, что никаких ограничений новое зонирование не несет и не ущемляет права граждан. Наоборот, — новый генплан позволит использовать землю в коммерческих целях. Например, построить гостевые дома. Граждане не понимают, почему их земли хотят перевести в рекреационную и общественно-деловую зоны, а с участками, на которых есть административные здания, такого не случилось. Отметим, что анапчане также высказали недовольство из-за того, что задним числом их земли были зарезервированы под государственные нужды. А обременения по пункту 56.1 в мэрии Анапы и Геленджика объяснили внутренней ошибкой Росреестра.

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Что происходит в Геленджике? Ранее Юга.ру публиковали подробный материал о ситуации с проектом генплана курорта. С 25 октября во всех округах курорта мэрия проводила общественные слушания, чтобы скорректировать документ с учетом пожеланий жителей. К 12 ноября чиновники получили более 5,5 тыс. заявлений от горожан, большинство из них касались изменения зональности. Тогда глава Геленджика Алексей Богодистов поручил еще раз проанализировать проект, чтобы сохранить прежнюю зональность, где это возможно, и попросил горожан «не поддаваться на провокации».

Финальные слушания по проекту генплана Геленджика. 16 ноября на курорте состоялись финальные публичные слушания по проекту документа. Около местного Дворца культуры собралось большое количество горожан. Помимо местных жителей, там находились полицейские, казаки и Росгвардия с автозаками.

На слушания пришло такое количество людей, что здание ДК не смогло вместить всех желающих. Слушания проходили весь день. Сначала Богодистов выступил перед собравшимися, стоя на подиуме, огороженном металлическим забором, в окружении чиновников. «Не обошлось без провокаторов, которые периодически не давали людям услышать ответы на волнующие их темы, но в целом ответили всем обеспокоенным гражданам на их беспокойства», — сказал мэр.

Уже в самом здании Богодистов еще раз подчеркнул, что специалисты отдельно проработают каждый участок, чтобы отстоять интересы жителей города. Граждан заверили, что их дома не будут изымать, перепрофилировать, реконструировать или сносить.

Давка, конфликты, автозаки. Что происходило возле ДК. Журналист Юга.ру поговорил с местными жителями, которые присутствовали на обсуждении, и попросил поделиться впечатлениями. Геленджичане пожаловались на плохую организацию и малую вместимость ДК, — не все желающие смогли попасть внутрь, и некоторые ушли домой, простояв несколько часов на холоде.



Перед тем, как продолжить обсуждение в зале Дворца культуры, к собравшимся на площади вышел Алексей Богодистов. В соцсетях публиковались различные отрывки беседы чиновника с горожанами. В том числе, возникли и конфликтные моменты, — Богодистов попросил мужчину выбирать выражения и не переходить на «ты»: «Выражения выбирайте, не тыкайте мне здесь. Какой у вас вопрос». После этого в толпе послышались неодобрительные возгласы, и мэр назвал это провокацией. «Ни один здесь не скажет, что где-то я «запачкался или пошел в разрез интересам жителей Геленджика. Я родился в Геленджике в отличие от вас. По существу вопросы есть? Коллеги, это уже провокация».

Местный житель Иван Шукшин рассказал журналисту Юга.ру, что пришел к зданию ДК к 9 утра, но так и не смог попасть внутрь. «Думал, если приду заранее, получится попасть внутрь на общественные обсуждения. В итоге я два часа простоял перед входом и ушел домой, на улице было холодно. На входе стояла охрана, пропускали по пять человек, после того, как такое же количество людей выйдет на улицу. Сам я туда не попал, но знаю, что при обсуждении людям на руки не выдавали хотя бы копию самого проекта. Получается, что люди обсуждали то, чего сами не видели . Как так можно? Сам процесс был плохо организован. Перед входом просто стояла толпа, никакой очереди, никто не организовывал людей. Могу сказать, что мало, кто уходил. В основном приходили — все больше людей скапливалось перед зданием. На месте были сотрудники полиции, машины скорой помощи видел. Улица за зданием самого ДК вообще была перекрыта для прохода», — поделился Шукшин.

Что было внутри ДК? Часть людей попала внутрь здания, а ближе к обеду количество людей около входа уменьшилось, — очередь почти исчезла. Так, например, активистка Светлана Тережоль пришла к ДК утром, увидела толпу и решила прийти позже. «Снова я туда пришла после обеда и тогда уже без проблем смогла принять участие в обсуждении. Я даже успела задать два вопроса, которые приняли к рассмотрению. Один из них — о внесении реестр объектов культурного значения домика баронессы Шмидт в хуторе Джанхот. Неоднократно мы писали об этом во время прошлых обсуждений, но почему-то просьбы не приняли к рассмотрению», — рассказала Тережоль.