28 ноября в Краснодаре состоится «Показ граффити искусства», об этом его организаторы сообщили редакции Юга.ру:

«Смешаем уличную культуру, качественный винил и правильное место. Работы легенд можно будет посмотреть, а некоторые — и приобрести под хорошую музыку, интерактивы и вкусные напитки».

Организаторы сообщили, что на выставке покажут объекты, холсты, инсталляции 15 художников из Краснодара и других городов России. Всего — до 50 работ из частных коллекций. Большинство из них представляют стрит-арт, граффити и другие направления современного искусства.

Выставка продлится один вечер 28 ноября в пространстве «Выход» и баре «Комма». Подробности можно уточнить у организаторов.