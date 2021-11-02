Мэр Геленджика пообещал, что в новом генплане зоны ИЖС «в большинстве случаев» не изменятся

Жители Геленджика и прибрежных сел составили петицию , адресованную Путину. Затем люди стали выходить на общественные слушания, митинги и народные сходы. Подробный разбор ситуации от Юга.ру можно почитать здесь .

Напомним, жители Геленджика начали массово выступать против проекта нового генплана города: они увидели, что их территории отнесли к зоне отдыха, где капитальное жилищное строительство запрещено, и решили, что их незаконно лишают права свободно распоряжаться своим имуществом.

«Моя позиция такая — там, где затронуты интересы наших жителей, максимально сохраним зоны в первоначальном виде. Губернатор поддерживает данное решение, не может быть принят план развития города без учета мнения жителей», — отметил Богодистов.

1 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов провел совещание, после которого пообещал, что зоны индивидуальной жилой застройки в большинстве случаев останутся со своим прежним назначением.

Кроме того, ранее люди пожаловались, что на их дома наложили обременения — они получили некорректные выписки с лишним пунктом. Богодистов объяснил, что это не связано с администрацией Геленджика и генпланом. Пункт 56.1 появился в выписках людей из-за технических ошибок Росреестра. В ведомстве обещали исправить ошибку в ближайшее время.

Также мэр Геленджика объяснил, что будет с домами в зоне подтопления. В Кубанском Бассейновом водном управлении сказали, что дома могут располагаться в таких зонах в случае инженерной защищенности в соответствии с законом.

Мэр подчеркнул, что до 16 ноября будет идти обсуждение проекта генплана. После этого его отправят на доработку в институт. Специалисты должны внести правки до 25 декабря. Затем итоговую версию снова обсудят с жителями.

«Администрация Геленджика заинтересована в том, чтобы процесс слушаний был максимально открытым. Нам важно, чтобы проект генерального плана был понятен нашим гражданам, чтобы все заявления были рассмотрены. Призываю всех, кто ещё не включился в эту совместную работу, вникнуть в проект документа и внести свои предложения и правки», — подытожил Богодистов.