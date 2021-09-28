На «Новую Анапу» потратят около 250 млрд рублей

Напомним, в станице Благовещенской планируют создать туристический кластер «Новая Анапа». Проект предполагает застройку территории в 800 га от дамбы, которая ведет на центральный пляж станицы Благовещенской, до шлагбаума при въезде на Бугазскую косу.

На берегу Кизилташского лимана планируют возвести деловой центр, выставочный комплекс и реабилитационный центр. На морском побережье — не менее 50 отелей. Предполагается, что это позволит увеличить турпоток в край на 2-3 миллиона человек ежегодно.