На «Новую Анапу» потратят около 250 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

Туристический кластер «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской обойдется примерно в 250 млрд рублей

Напомним, в станице Благовещенской планируют создать туристический кластер «Новая Анапа». Проект предполагает застройку территории в 800 га от дамбы, которая ведет на центральный пляж станицы Благовещенской, до шлагбаума при въезде на Бугазскую косу.

На берегу Кизилташского лимана планируют возвести деловой центр, выставочный комплекс и реабилитационный центр. На морском побережье — не менее 50 отелей. Предполагается, что это позволит увеличить турпоток в край на 2-3 миллиона человек ежегодно.

Читайте также:

На совещании в правительстве РФ 27 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Новую Анапу» построят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По его словам, Анапа станет круглогодичным курортом с рекреационными зонами.

Проект находится на стадии концептуального планирования. По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в кластер составит порядка 250 млрд рублей. Он позволит создать 25 тыс. новых рабочих мест, а также увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Анапа Благоустройство Инвестиции Курорты и туризм отдых Отели Правительство

Новости

На «Новую Анапу» потратят около 250 млрд рублей
Сотрудники медицинской клиники «Каллиста» обманули жителей Кубани на 150 млн рублей
Под Анапой отремонтируют ж/д переезд. Проехать автомобилям там будет сложно
В Армавире впервые пройдет астрофестиваль
«Курорт Красная Поляна» получил награду за развитие экотуризма
В Краснодаре в районе Вишняков провалился асфальт на дороге

Лента новостей

«Голый», «Красавец», «Старик»
Сегодня, 09:59
«Голый», «Красавец», «Старик»
Как выглядят и где находятся самые старые деревья Краснодара?
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
«Не матч, а сказка»
Вчера, 16:09
«Не матч, а сказка»
Футбольный аналитик Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»

Реклама на портале