На «Новую Анапу» потратят около 250 млрд рублей
Туристический кластер «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской обойдется примерно в 250 млрд рублей
Напомним, в станице Благовещенской планируют создать туристический кластер «Новая Анапа». Проект предполагает застройку территории в 800 га от дамбы, которая ведет на центральный пляж станицы Благовещенской, до шлагбаума при въезде на Бугазскую косу.
На берегу Кизилташского лимана планируют возвести деловой центр, выставочный комплекс и реабилитационный центр. На морском побережье — не менее 50 отелей. Предполагается, что это позволит увеличить турпоток в край на 2-3 миллиона человек ежегодно.
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На совещании в правительстве РФ 27 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Новую Анапу» построят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По его словам, Анапа станет круглогодичным курортом с рекреационными зонами.
Проект находится на стадии концептуального планирования. По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в кластер составит порядка 250 млрд рублей. Он позволит создать 25 тыс. новых рабочих мест, а также увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.