Мэр Геленджика обжаловал решение о своей дисквалификации
Глава Геленджика Алексей Богодистов 2 ноября сообщил, что обжаловал в краевом суде решение о дисквалификации. Журналисты выяснили, почему его хотели отстранить от должности
Напомним, с требованием дисквалифицировать Алексея Богодистова с должности выступил прокурор Геленджика. Причиной стало то, что мэр не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.
Краснодарский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение дисквалифицировать Богодистова на год. Сам глава Геленджика сразу подчеркнул, что решение в законную силу не вступило и он будет его обжаловать.
2 ноября в своем телеграме Богодистов сообщил, что подал жалобу на суд Геленджика в Краснодарский краевой суд.
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В распоряжении редакции «Коммерсантъ» появилась жалоба в суд, где описано, с чем не согласен Алексей Богодистов. В первом пункте говорится, что мэр не относится к кругу лиц, к которым может быть применено наказание в виде дисквалификации.
В ответ на претензию, что глава Геленджика не выполнил требования в нужный срок, тот пишет, что рассмотрел заявления, а ответ в прокуратуру подписал человек, уполномоченный принимать решения об устранении причин представления.
В мая 2020 года в прокуратуру направили более 50 ответов на представления за подписью и. о. первого заместителя главы города. В документе подчеркивается, что несогласие прокурора с полученными ответами не является основанием для дисквалификации мэра.
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Отдельное внимание прокуратура обратила на пункты проката электросамокатов. После этого мэрия расторгла ряд договоров, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, ведомство заинтересовалось 14 земельными участками, в отношении которых могло быть нарушено законодательство. Однако в отношении участков есть не вступившие в силу решения суда, поэтому администрация не может предпринимать каких-либо действий, объясняется в жалобе.
Юристы просят прекратить производство по делу и отменить решение суда.