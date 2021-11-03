Мэр Геленджика обжаловал решение о своей дисквалификации

Глава Геленджика Алексей Богодистов 2 ноября сообщил, что обжаловал в краевом суде решение о дисквалификации. Журналисты выяснили, почему его хотели отстранить от должности

Напомним, с требованием дисквалифицировать Алексея Богодистова с должности выступил прокурор Геленджика. Причиной стало то, что мэр не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

Краснодарский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение дисквалифицировать Богодистова на год. Сам глава Геленджика сразу подчеркнул, что решение в законную силу не вступило и он будет его обжаловать. 2 ноября в своем телеграме Богодистов сообщил, что подал жалобу на суд Геленджика в Краснодарский краевой суд.

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В распоряжении редакции «Коммерсантъ» появилась жалоба в суд, где описано, с чем не согласен Алексей Богодистов. В первом пункте говорится, что мэр не относится к кругу лиц, к которым может быть применено наказание в виде дисквалификации. В ответ на претензию, что глава Геленджика не выполнил требования в нужный срок, тот пишет, что рассмотрел заявления, а ответ в прокуратуру подписал человек, уполномоченный принимать решения об устранении причин представления. В мая 2020 года в прокуратуру направили более 50 ответов на представления за подписью и. о. первого заместителя главы города. В документе подчеркивается, что несогласие прокурора с полученными ответами не является основанием для дисквалификации мэра.