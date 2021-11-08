В Анапе жители выступили против нового генплана

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из телеграм-канала «ПВА», t.me/pva_anapa
    © Фото из телеграм-канала «ПВА», t.me/pva_anapa

В Анапе 8 ноября горожане вышли протестовать против генплана. В администрации обещали обсудить изменения

В понедельник, 8 ноября, жители Анапы выступили против проекта нового генплана города. Фото и видео происходящего опубликовали в соцсетях. Встреча была запланирована в гортеатре, но планировалось, что людей будет намного меньше. Поэтому изменения плана обсуждали на улице.

Одна из причина недовольства — обременение земельных участков. По словам анапчан, задним числом некоторым территориям сменили статус. На видео, которое опубликовали в телеграме «Kub Mash», мужчина говорит, что обременение в выписках стоит 2016 годом по пункту 56.1. Из-за этого существенно снижается стоимость земли.

Отметим, что ранее на такую проблему жаловались жители Геленджика. Тогда глава города сказал, что 56.1 появился в выписках людей из-за технической ошибки Росреестра, а в ведомстве обещали исправить ошибку в ближайшее время.

В пресс-службе администрации города сказали, что с обременением участков будут разбираться более детально. Для этого 9 ноября в анапском отделе Росреестра создадут инициативную группу, в состав которой войдут юристы от инициативных групп граждан. 

Для того, чтобы разобраться в вопросе изменения функциональной зоны приморского округа проведут рабочие встречи в Анапе, Витязево, Сукко и других населённых пунктах. Полный список можно посмотреть в инстаграме мэрии.

Глава города Василий Швец сказал, что без учета мнения горожан генплан принят не будет. Он отметил, что благодарен всем, кто пришел выразить свою позицию.

Напомним, до анапчан против нового генплана выступили жители Геленджика. Люди собирались на митинги и даже писали петицию Путину.

Анапа Благоустройство Василий Швец

Новости

В Анапе жители выступили против нового генплана
Жители одного из краснодарских хуторов пожаловались на слив отходов в лес. В мэрии пообещали разобраться
Правительство РФ выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. На эти деньги построят водопроводы и канализации
В Краснодаре будут судить водителя автобуса, по вине которого произошел взрыв и погиб человек
В краснодарском аэропорту ввели QR-коды для посещения общепита
В Краснодаре пройдет выставка «Фотография вне времени»

Лента новостей

Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
5 ноября, 19:05
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Сегодня, 08:50
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Интервью с топ‑менеджером Schneider Electric
Когда перерыв на игры сборных — очень кстати
Вчера, 14:20
Когда перерыв на игры сборных — очень кстати
Артур Каратай — об очередном поражении ФК «Краснодар»

Реклама на сайте