В Анапе жители выступили против нового генплана
В Анапе 8 ноября горожане вышли протестовать против генплана. В администрации обещали обсудить изменения
В понедельник, 8 ноября, жители Анапы выступили против проекта нового генплана города. Фото и видео происходящего опубликовали в соцсетях. Встреча была запланирована в гортеатре, но планировалось, что людей будет намного меньше. Поэтому изменения плана обсуждали на улице.
Одна из причина недовольства — обременение земельных участков. По словам анапчан, задним числом некоторым территориям сменили статус. На видео, которое опубликовали в телеграме «Kub Mash», мужчина говорит, что обременение в выписках стоит 2016 годом по пункту 56.1. Из-за этого существенно снижается стоимость земли.
Отметим, что ранее на такую проблему жаловались жители Геленджика. Тогда глава города сказал, что 56.1 появился в выписках людей из-за технической ошибки Росреестра, а в ведомстве обещали исправить ошибку в ближайшее время.
В пресс-службе администрации города сказали, что с обременением участков будут разбираться более детально. Для этого 9 ноября в анапском отделе Росреестра создадут инициативную группу, в состав которой войдут юристы от инициативных групп граждан.
Для того, чтобы разобраться в вопросе изменения функциональной зоны приморского округа проведут рабочие встречи в Анапе, Витязево, Сукко и других населённых пунктах. Полный список можно посмотреть в инстаграме мэрии.
Глава города Василий Швец сказал, что без учета мнения горожан генплан принят не будет. Он отметил, что благодарен всем, кто пришел выразить свою позицию.
Напомним, до анапчан против нового генплана выступили жители Геленджика. Люди собирались на митинги и даже писали петицию Путину.