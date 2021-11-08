В Анапе жители выступили против нового генплана

В понедельник, 8 ноября, жители Анапы выступили против проекта нового генплана города. Фото и видео происходящего опубликовали в соцсетях. Встреча была запланирована в гортеатре, но планировалось, что людей будет намного меньше. Поэтому изменения плана обсуждали на улице.

Одна из причина недовольства — обременение земельных участков. По словам анапчан, задним числом некоторым территориям сменили статус. На видео, которое опубликовали в телеграме «Kub Mash» , мужчина говорит, что обременение в выписках стоит 2016 годом по пункту 56.1. Из-за этого существенно снижается стоимость земли.

Отметим, что ранее на такую проблему жаловались жители Геленджика. Тогда глава города сказал, что 56.1 появился в выписках людей из-за технической ошибки Росреестра, а в ведомстве обещали исправить ошибку в ближайшее время.

В пресс-службе администрации города сказали, что с обременением участков будут разбираться более детально. Для этого 9 ноября в анапском отделе Росреестра создадут инициативную группу, в состав которой войдут юристы от инициативных групп граждан.

Для того, чтобы разобраться в вопросе изменения функциональной зоны приморского округа проведут рабочие встречи в Анапе, Витязево, Сукко и других населённых пунктах. Полный список можно посмотреть в инстаграме мэрии.

Глава города Василий Швец сказал, что без учета мнения горожан генплан принят не будет. Он отметил, что благодарен всем, кто пришел выразить свою позицию.