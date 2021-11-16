На проект генплана Сочи потратят более 100 млн рублей
Юга.ру узнали, что на разработку проекта нового генплана Сочи потратят 101,5 млн рублей
Генеральный план — это один из главных документов территориального планирования. Согласно плану происходит освоение территории — застройка, реконструкция и т.д.
Итоговый генплан включает в себя пояснительную записку, карту границ населенного пункта, карты функциональных зон города и планируемых для размещения там объектов. В нем подробно описано, для чего предназначены земельные участки — это жилые, промышленные или рекреационные зоны. На карте будут отображают как существующие, так и планируемые поликлиники, школы, детские сады, транспортные развязки, путепроводы и другие объекты.
После утверждения генерального плана все решения о размещении новых объектов — от жилых комплексов и промышленных предприятий до детских садов и новых скверов — должны приниматься только в соответствии с этим документом.
Сейчас генплан разрабатывают не только в Сочи. Проекты обсуждают в Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Армавире. Все генпланы разрабатывает ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (НИИ ПГ) из Санкт-Петербурга.
Отметим, что жители Анапы и Геленджика проектами остались недовольны. Кроме того, у них появилась общая проблема — на участки наложили обременения и в выписках появился пункт 56.1, который изменил назначение земли и её стоимость. В Геленджике сказали, что это была техническая ошибка Росреестра.
Также НИИ ПГ в 2020 году разработал генплан Краснодара. А сейчас ему поручили делать проект нового микрорайона на 200 тыс. человек с городской электричкой.
На сайте госзакупой был размещен тендер на разработку проекта генплана Сочи. Конкурс выиграл НИИ ПГ. Согласно тендеру, администрация готова потратить на новый план города 101,5 млн рублей. Институт должен изготовить окончательный вариант генплана не позднее 30 ноября 2023 года.
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в телеграме, что генплан будет основан на предложениях самих горожан.
«Город будет таким, каким его хотят видеть сочинцы. Нам важно мнение жителей каждого района, каждой улицы. Вместе с активистами ТОСов и депутатами проведём встречи во всех районах, сёлах и аулах. Люди расскажут о своих насущных проблемах с освещением, дорогами, благоустройством — предложения и пожелания будут отражены в новом Генплане», — пообещал мэр.
По его словам, документ будет принят только после широкого общественного обсуждения. Для того, чтобы сочинцы могли выразить свое мнение, специалисты института разработали сайт, где есть форма обратной связи.
Директор НИИ ПГ Павел Спирин рассказал, что проект будут делать в цифровом формате, и у Сочи появится электронный двойник, который станет базой для реализации систем «Умного города». Каждый кластер города отдадут под конкретное направление — пляжный или горнолыжных отдых, бальнеолечение, детский кластер или территория для проведения бизнес-мероприятий. Это позволит городу развиваться целенаправленно с привлечением специалистов и задействованием всех ресурсов.