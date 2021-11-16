На проект генплана Сочи потратят более 100 млн рублей

Юга.ру узнали, что на разработку проекта нового генплана Сочи потратят 101,5 млн рублей

Генеральный план — это один из главных документов территориального планирования. Согласно плану происходит освоение территории — застройка, реконструкция и т.д. Итоговый генплан включает в себя пояснительную записку, карту границ населенного пункта, карты функциональных зон города и планируемых для размещения там объектов. В нем подробно описано, для чего предназначены земельные участки — это жилые, промышленные или рекреационные зоны. На карте будут отображают как существующие, так и планируемые поликлиники, школы, детские сады, транспортные развязки, путепроводы и другие объекты. После утверждения генерального плана все решения о размещении новых объектов — от жилых комплексов и промышленных предприятий до детских садов и новых скверов — должны приниматься только в соответствии с этим документом.

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Сейчас генплан разрабатывают не только в Сочи. Проекты обсуждают в Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Армавире. Все генпланы разрабатывает ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (НИИ ПГ) из Санкт-Петербурга. Отметим, что жители Анапы и Геленджика проектами остались недовольны. Кроме того, у них появилась общая проблема — на участки наложили обременения и в выписках появился пункт 56.1, который изменил назначение земли и её стоимость. В Геленджике сказали, что это была техническая ошибка Росреестра. Также НИИ ПГ в 2020 году разработал генплан Краснодара. А сейчас ему поручили делать проект нового микрорайона на 200 тыс. человек с городской электричкой. На сайте госзакупой был размещен тендер на разработку проекта генплана Сочи. Конкурс выиграл НИИ ПГ. Согласно тендеру, администрация готова потратить на новый план города 101,5 млн рублей. Институт должен изготовить окончательный вариант генплана не позднее 30 ноября 2023 года.