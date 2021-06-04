В Анапе хотят построить 4-звёздочный отель за 3,5 млрд рублей

4 июня на ПМЭФ-2021 было подписано трехстороннее соглашение по строительству гостиничного комплекса в Анапе

Подписи под документом поставили мэр Анапы Василий Швец, генеральный директор группы Accor в России, Украине, Грузии и СНГ Алексис Деларофф и председатель правления ОАО «Баркли» Леонид Казинец.

Проект предполагает строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса в пригороде Анапы — в районе Варваровки. Реализовать его собираются в течение пяти лет.

«Мы продолжаем реализацию стратегии по созданию в Анапе новых объектов класса 4 и 5 звезд. Именно этот сегмент сейчас наиболее востребован среди туристов. И для Анапы это первый проект, который будет реализован совместно с лидирующим международным гостиничным оператором — группой Accor», — прокомментировал Василий Швец.