В Анапе хотят построить 4-звёздочный отель за 3,5 млрд рублей
4 июня на ПМЭФ-2021 было подписано трехстороннее соглашение по строительству гостиничного комплекса в Анапе
Подписи под документом поставили мэр Анапы Василий Швец, генеральный директор группы Accor в России, Украине, Грузии и СНГ Алексис Деларофф и председатель правления ОАО «Баркли» Леонид Казинец.
Проект предполагает строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса в пригороде Анапы — в районе Варваровки. Реализовать его собираются в течение пяти лет.
«Мы продолжаем реализацию стратегии по созданию в Анапе новых объектов класса 4 и 5 звезд. Именно этот сегмент сейчас наиболее востребован среди туристов. И для Анапы это первый проект, который будет реализован совместно с лидирующим международным гостиничным оператором — группой Accor», — прокомментировал Василий Швец.
При строительстве круглогодичного семейного гостиничного комплекса планируется создать сопутствующую инфраструктуру — спортивно-оздоровительный комплекс, центр развлечений, объекты общепита, спортплощадки, парковочные зоны, а также благоустроить пляжную территории.
Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест, сообщили 4 июня в пресс-службе мэрии Анапы.
Напомним, накануне на ПМЭФ-2021 мэр курорта Василий Швец и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу подписали соглашение о строительстве инфраструктуры для популяризации триатлона в Анапе.