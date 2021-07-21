«Я не думал, что здесь такой п*****». Варламов выпустил видео про Анапу и свою прогулку с мэром

Блогер Илья Варламов 20 июля опубликовал видео про свою поездку в Анапу и встречу с мэром курорта. Портал Юга.ру посмотрел его и законспектировал главное

Напомним, Варламов побывал в Анапе в середине июня. Там он встретился с мэром Василием Швецом, который предложил блогеру стать его заместителем. Варламов отказался от должности, предложив снести город, а позже — опубликовал пост с критикой курорта. 20 июля на ютуб-канале Варламова появилось часовое видео, снятое во время поездки в Анапу.

«Попасть в Анапу не так просто, билеты раскупают как горячие пирожки. Народ спешит отправить свои тела в мутные воды Черного моря и готов платить за это любые деньги. Я понимаю, как можно любить Новороссийск, Сочи или Севастополь, мечтать отдохнуть в Ялте или даже в Геленджике. Но почему люди добровольно едут в Адлер или Анапу, я не знаю. Возможно, они просто выбирают город по алфавиту», — отметил Варламов.

Варламов решил проверить, как обстоят дела в Анапе. Он прогулялся по городу в компании мэра. Курорт блогеру не очень понравился. Он признался, что такого ужаса давно не встречал. Портал Юга.ру посмотрел видео с поездки блогера в Анапу, и вот что из этого получилось.

Как будут приводить в порядок набережную и что делать с громкой музыкой

Урбанист высмеял различные аттракционы и арт-объекты, расположенные на набережной курорта: перевернутые дома, 5Д-реальность, скамейку из карандашей, скульптуры из мозаики и прочее. Он сказал, что из-за того, что в Анапе отсутствует дизайн-код, там на каждом пустыре лепят бесконечные кафе, кругом каша из рекламных вывесок, отовсюду доносится музыка: «просто мозг начинает закипать».

Мэр Анапы Василий Швец пообещал Варламову скоро всё исправить. Он рассказал, что совместно с московским архитектурным бюро прорабатывается мастер-план центральной части города и основных турмаршрутов. «Некий дизайн-код, бренд-бук города… Мы уже в достаточной стадии проработки», — отметил Швец.

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Варламов обратил внимание на громкую музыку, которая звучит из каждой палатки. Мэр сказал, что это попадает под ограничения в рамках правил благоустройства. Но пока не попадает, потому что документы на согласовании. «Я не могу себе представить, что я приехал на итальянский курорт нормальный, и мне в уши будет это постоянно через городское радио», — заметил Варламов. «А там музыка не работает? — удивился Швец. — Я на самом деле не против, чтобы работала музыка». Блогер объяснил мэру, что в Анапе из каждого кафе звучит разная музыка, поэтому всё превращается в шум. Кроме того, по городскому радио громко звучит реклама.

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Также Варламов на набережной встретил девушку, которая приехала в Анапу из Санкт-Петербурга и занимается временными татуировками. По ее словам, летом за месяц можно заработать 100–150 тыс. рублей. Кроме того, в поле зрения блогера попал общественный платный туалет «5 дырочек», пластиковый забор и ковровые дорожки, которые ведут к морю.

Что не так с рекой Анапкой

Варламов спросил Швеца, почему дети купаются в речке Анапке, хотя там установлены знаки, что купание запрещено, и почему, собственно, это запрещено. «Из-за того, что сюда какие-то сточные воды попадают? Грязная вода, болото, мусор там» — заметил блогер. Чиновник заверил, что сточные воды в речку не попадают, а мусор пообещал убрать. Почему купание в водоеме запрещено, он точно не знает. «Здесь нельзя купаться, потому что внутри, может быть, не оборудовано с точки зрения инфраструктуры. Я, откровенно говоря, не готов сейчас сказать», — признался Швец. На вопрос, чистая ли вода в речке, чиновник ответил «думаю, что да» и предложил взять пробы.

Подробнее про ситуацию с водоемом Варламову рассказал исполнительный директор федеральной открытой экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов. «К сожалению, мэр Анапы либо не в курсе, либо скрывает эту информацию, но река Анапка… мы ее как экологи называем «мертвая река». Экосистема реки практически сведена к минимуму. Совершенно точно можно говорить, что в этой воде купаться нельзя с точки зрения санитарной безопасности. Вода загрязнена с точки зрения химических элементов и с точки зрения санитарного законодательства: наличия бактерий, микробов», — объяснил Шахматов. По его словам, причиной этого стали несанкционированные сливы и переливы из ливневок и канализации. Также он сообщил, что дно реки обмелело, ее не чистили много лет, поэтому образовался слой иловых осадков.

Город-живодерня

Большой фрагмент выпуска про Анапу Варламов посвятил ситуации с контактными зоопарками. По его словам, такого количества живодерен, как в Анапе, он еще не встречал. «Здесь на каждом шагу крокодиловые фермы, дельфинарии, контактные зоопарки. Только в центре Анапы на пятачке в несколько километров я насчитал десяток заведений, где туристам экспонируют замученных животных», — рассказал блогер.

На улице молодые люди предлагают отдыхающим сфотографироваться с обезьянками или попугаями. Полиция ловит живодеров, изымает животных, но появляются новые. Блогер выразил недоумение, почему администрация Анапы допускает подобное.

Бывшая сотрудница контактного зоопарка на условиях анонимности рассказала, что животных с каждым годом становится все больше. По ее словам, среди тех, кто предлагает фото с животными, много людей, страдающих наркоманией, кто не смог устроиться на другую работу. Многие из них бьют животных: «Видела, как один парень выбил зуб обезьяне».

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Василий Швец сказал, что относится к контактным зоопаркам крайне негативно. На вопрос, почему они вообще существуют, он ответил, что владельцы не нарушают требований российского законодательства. А вот с фотоживодерами в Анапе борются, «мы их убираем».

«Куда вы их убираете? Вон они стоят, мы можем пройти [увидеть их]», — отметил Варламов.

Как объяснила юрист Ассоциации «Зооправо» Евгения Немцова, проблема в том, что в прошлом году в России вступило в силу постановление правительства, которое устанавливает требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Но работать ничего не стало, так как нарушителям не грозит никакое наказание.

«Я не верю, что проблему нельзя решить. Было бы желание, все бы решили. Простой пример — как думаете, сколько простоит человек с плакатом в поддержку Навального на набережной Анапы? Через сколько его прибегут бить нагайками казаки и примут менты за поддержку экстремистской организации? А вечером к его друзьям еще и СОБР вломится и всех положит мордой в пол. А вот живодеры стоят и работают целыми днями, и никому до них нет дела», — заявил Варламов.

Парки развлечений из 90-х

Еще одной проблемой Анапы урбанист назвал нагромождение старых аттракционов. Вместо того чтобы сделать один большой хороший парк развлечений, город разрешает ставить на каждом пятачке по древнему луна-парку, отметил Варламов. Мэр курорта рассказал блогеру, что раньше аттракционов было больше, но с собственником парка удалось договориться, он убрал ряд аттракционов, освободив тротуар.

Архитектура и жилая застройка Анапы — пиршество дурновкусия

Варламов заявил, что в Анапе за последние 30 лет не построили ни одного здания, которое не жалко было бы снести: «Глядя на все это пиршество дурновкусия, хочется завести бульдозер». Памятники архитектуры в городе можно пересчитать по пальцам, а те, что есть — не реставрируются и разрушаются.

Блогер также удивился внешнему виду местной администрации, так как здание облицовано дешевым керамогранитом и обвешано кондиционерами в хаотичном порядке. «Нынешнее состояние мэрии очень хорошо символизирует то, что происходит сейчас в городе. [...] У вас, извините, дверь выглядит как в овощном ларьке на рынке. Как можно менять облик города, если администрация выглядит так?» — спросил Варламов Швеца.

Мэр ответил, что для него самое важное, что мэрия абсолютно доступна, «нет ни одного забора». А здание выглядит так, потому что было построено давно, а приводили его в порядок в разные годы.

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Жилая застройка Анапы, по словам Варламова, это «кошмар и ужас». Он спросил у Швеца, как привести в порядок частный сектор. По мнению чиновника, в этом поможет институт мотивации. Если владелец симпатичного дома получит в конце года денежную премию от администрации, это заставит его соседа задуматься.

С мнением мэра Анапы не согласен главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он сказал Варламову, что единственный путь привести в порядок частный сектор — жесткий регламент и стандартизация.

«Посмотреть, какой опыт есть по стандартизации там, где частный сектор выглядит прилично, например, США просто кладезь знаний для этого, и попытаться сделать какой-то пилот, в экспериментальном порядке [внедрить это]», — объяснил Кузнецов.

Единый стиль на пляже и дроны-спасатели

Вице-мэр Анапы Виталий Воронов рассказал урбанисту, что в этом году центральную пляжную зону накрыли специальными технологическими системами, которые следят за купающимися туристами. Они распознают, когда человек начинает тонуть, и могут доставить ему спасательный круг. «Для того, чтобы плавать, надо пройти метров 150–200, поэтому, если там произойдет внештатная ситуация, добежать, доплыть туда будет проблемой», — объяснили Варламову необходимость таких нововведений.

Также Швец рассказал, что местной администрации было важно создать максимально удобные условия для нахождения людей на пляже. Там сделали единый бренд-бук, единый дизайн-код, поэтому инфраструктура выглядит одинаково и в одной цветовой гамме, несмотря на то что на пляжных территориях разные управляющие.

Безбарьерная среда (?)

Варламов отметил, что Анапа уже много лет продвигает себя как доступный город. Еще в 2009 году там начали массово устанавливать пандусы, на пляжах есть деревянные настилы и специальные коляски для купания для инвалидов. Однако тротуары в городе такие, что на коляске по ним не проехать, поэтому инвалидам приходится двигаться по проезжей части. Впрочем, один из отдыхающих на инвалидной коляске, с которым поговорил блогер, не согласился с этим мнением. По его словам, он везде может проехать.

«Обратите внимание, у вас едет по проезжей части инвалид. Почему он едет по дороге?» — спросил Варламов мэра. «Наверное, ему не очень комфортно кататься по пешеходной части», — ответил Швец.

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Урбанист отметил, что на сайте местной администрации говорится, что Анапа — самый комфортный город для отдыха людей с инвалидностью, при этом тротуары в городе неудобные. Он спросил, что власти собираются делать с этим.

Швец сказал, что нормативы по благоустройству разрабатываются. Сам он признался, что прокатил свою маленькую дочь в детской коляске по тротуарам и действительно нашел много недостатков.

Общественный транспорт — скотовозки без кондиционеров

Урбанист считает, что на курорте нет никакой альтернативы личному автомобилю, так как общественный транспорт похож на «скотовозки без кондиционеров». Также нет понятных и удобных схем движения общественного транспорта. На какой маршрутке куда ехать — понять практически невозможно.

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Сам Швец также не смог разобраться в схеме, размещенной на остановке. Но сказал, что на Пионерском проспекте в этом году установят 12 современных остановок с электронным табло, на котором будет схема движения с расписанием и временем.

После этого блогер с чиновником прокатились в автобусе, где он еще раз обратил внимание на проблемы с общественным транспортом. «Люди, которые здесь едут, они же здесь едут не потому, что им не нравится такси. Они ж не думают, о, не прокатиться ли нам на автобусе», — объяснил Варламов. «Ну понятно, кому как удобнее», — ответил Швец. «Нет… у кого какая есть возможность», — поправил чиновника урбанист.

Как обстоят дела с коронавирусом и прививками в Анапе

После того как чиновник в компании блогера проехали вместе на общественном транспорте, Варламов отметил, что в автобусе не было ни одного человека в маске. Тот посетовал на общую недисциплинированность населения и сказал, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная, а прививки делают на регулярной основе.

Сам Швец к моменту записи видео еще не привился (он сделал это в конце июня). Он объяснил это тем, что у него еще высокие титры антител, потому что не так давно переболел — в ноябре.

Про безопасность на дорогах и будущие велодорожки

Мэр рассказал, как в Анапе собираются решать проблему с безопасностью дорожного движения. В первую очередь на дорогах установят больше камер. Варламов же предложил ограничить скорость движения в центре до 30 км/ч и привел в пример Париж. Также Швец сказал, что в городе в ближайшее время — до конца 2023 года — появятся велодорожки. Сейчас они есть только на Пионерском проспекте.

«Строится адское дерьмище»

Варламов отметил, что все хотят жить в Анапе, но так как над обликом города никто не думает, из каждого квадратного метра выжимают максимум. Новые районы города-курорта Варламов охарактеризовал словом «п*****». «Казалось бы, куча земли. Казалось бы, новые территории. Можно с нуля сделать комфортную среду, малоэтажную и среднеэтажную застройку, хорошие, грамотные улицы. Но что мы видим? Строится адское дерьмище», — сказал блогер.

Варламов обратил внимание мэра города на одну из многоэтажек, сделанную не по правилам. Тот сказал, что это пример точечной застройки, а сделать со всеми уже возведенными объектами ничего нельзя. Сейчас в Анапе выдается разрешение на строительство не выше девяти этажей, а вся застройка должна быть комплексная, отметил Швец.

Заключение