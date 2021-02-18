Роман Абрамович задумался о строительстве люксового отеля в Геленджике — «Коммерсант»

В середине февраля газета «Коммерсант» рассказала, что бизнесмен Роман Абрамович планирует заняться гостиничным бизнесом в Геленджике

В начале февраля миллиардер зарегистрировал две компании — «Норд Эстейт» и «Юг Эстейт». Они могут быть связаны с планами бизнесмена по созданию премиальных отелей в Карелии и Геленджике, считает источник газеты. Как отмечает управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, затраты на один номер в северной республике стартуют от 100 тыс. долларов. В Геленджике выше конкуренция, так как там есть несколько отелей для состоятельных гостей. Поэтому номер в кубанском городе может обойтись как минимум в 1 млн долларов. По мнению Ивашкевича, это адекватная инвестиция в городе, который он называет «русской Ниццей»:

«У нас город Геленджик превратился в настоящий качественный курорт, наверное, самый лучший, который есть у нас на Черноморском побережье. Он практически переплюнул Сочи по качеству, по внешнему виду, набережным, архитектуре, кафе, магазинам, ресторанам и так далее. Полицейские ездят на клабкарах». Однако у Геленджика есть несколько проблем. Одна из них — это зависимость от сезонов, поскольку средняя загрузка по году значительно меньше, чем летом, считает специалист. Еще один минус — это качество воды из-за старых очистных сооружений.