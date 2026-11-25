Запуск движения по автомобильному обходу Адлера перенесли с 2027-го на 2028 год

25 ноября глава Сочи Андрей Прошунин в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ТАСС сообщил , что запуск движения по автомобильному обходу Адлера сдвинули на 2028 год, хотя изначально дорогу планировали открыть в 2027-м. «Немножко задержались. Но я уверен, что в 2028 году это будет уже открытая дорога», — заявил мэр.

Обход Адлера станет частью будущей скоростной трассы Джубга — Сочи. К концу 2025 года стоимость его строительства выросла с 73,5 млрд до 127,9 млрд рублей — в «Автодоре» это объяснили инфляцией и сложным горным рельефом. Окончательную цену всей магистрали госкомпания рассчитывает определить к 2030 году.

Ранее стало известно, что само строительство трассы Джубга — Сочи поставили на паузу из-за сложностей с финансированием, но проектирование и подготовительные работы продолжаются.

Платная магистраль должна стать дублером загруженной дороги А-147 и сократить путь от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. По первоначальному графику весь объект собирались сдать к концу 2029 года, завершив обход Адлера в 2027-м, а обход Туапсе — в 2028-м.