В Краснодаре откроется выставка художника из Берлина Бернхарда Холашке
В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 28 августа откроется экспозиция Бернхарда Холашке Flight to Nowhere
Будут представлены живопись, графика и арт-обьекты. По словам организаторов выставки, Бернхард Холашке в своем искусстве исследует взаимосвязь открытий, ранее описанных учеными в отношении homo sapiens, с авангардом и современным воплощением психологических и физических идей и реликвий. Его работы вызывают эмоции с особым акцентом на страхе, смехе, раздражении и удивлении.
Начало вернисажа 28 августа в 19:00. Выставка будет работать до 20 сентября по средам с 19:00 до 21:00. По воскресеньям с 15:00 до 17:00 по предварительной записи в директ. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.
Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены живую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве. Уже состоялись выставки The Forcefield Боры Акинчитурка из Лондона, DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, ¡el siguiente! немецкого коллектива KOTZ.
Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.
В музее имени Коваленко можно увидеть экспозиции «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков, «Заповедные места» Натальи Беленцовой и «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.
В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век».