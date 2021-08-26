В Краснодаре откроется выставка художника из Берлина Бернхарда Холашке

Будут представлены живопись, графика и арт-обьекты. По словам организаторов выставки, Бернхард Холашке в своем искусстве исследует взаимосвязь открытий, ранее описанных учеными в отношении homo sapiens, с авангардом и современным воплощением психологических и физических идей и реликвий. Его работы вызывают эмоции с особым акцентом на страхе, смехе, раздражении и удивлении.

Начало вернисажа 28 августа в 19:00. Выставка будет работать до 20 сентября по средам с 19:00 до 21:00. По воскресеньям с 15:00 до 17:00 по предварительной записи в директ. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.