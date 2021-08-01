В Краснодаре открылась выставка «Непослушницы»

Участники создали свои художественные произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

«Мы стараемся уйти от стандартных практик учебных заведений — границы преподаватель/ученик, оценок. Иногда во время приема заявок нам пишут, что хотят получить диплом или сертификат о повышении квалификации, это сразу ставит в тупик. Нам интересно другое — коллективный процесс, общие темы и проблемы, с которыми хочется работать. Мы много говорим о самоорганизации, о том, как работать с контекстом, который всегда уникален», — рассказал степан Субботин об идейной основе краснодарского института современного искусства.

Выставка «Непослушницы» будет работать до 26 сентября. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. По субботам и воскресеньям с 16:00 до 19:00 на выставке работают экскурсоводы.