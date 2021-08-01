В Краснодаре открылась выставка «Непослушницы»

Краснодарский край

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В Краснодарском центре современного искусства «Типография» 31 июля открылась выставка «Непослушницы»

Это итоговый проект выпускников Краснодарского института современного искусства курса 2020–2021 годов. Среди авторов работ — Яна Алалыкина, Илья Борисов, Ник Дегтярев, Саша Демина, Светлана Клименко, Лилит Матевосян, Маруся Морковкина, Аркадий Попов, Софья Почтенная, Божена Стежкина, Анна Филатова, Олеся Фоевая, Лера Яхно.

Участники создали свои художественные произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

«Мы стараемся уйти от стандартных практик учебных заведений — границы преподаватель/ученик, оценок. Иногда во время приема заявок нам пишут, что хотят получить диплом или сертификат о повышении квалификации, это сразу ставит в тупик. Нам интересно другое — коллективный процесс, общие темы и проблемы, с которыми хочется работать. Мы много говорим о самоорганизации, о том, как работать с контекстом, который всегда уникален», — рассказал степан Субботин об идейной основе краснодарского института современного искусства.

Выставка «Непослушницы» будет работать до 26 сентября. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. По субботам и воскресеньям с 16:00 до 19:00 на выставке работают экскурсоводы.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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