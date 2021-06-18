В Краснодаре откроется выставка плакатов немецких художников

Авторы работ — немецкие авторы Пауль Барш и Тильман Хорниг. Основой экспозиции стал плакат с фотографией Фрэнка Заппы — легенды рок-н-ролла, музыканты-самоучки, лауреата премии Grammy. Его изображение было популярным предметом интерьера среди восточных немцев из поколения родителей художников. На выставке представлены большие картонные настенные работы на основе этого плаката.

Как сообщили организаторы выставки, ремикс произведений пересматривает и исследует личное прошлое художников и влияние субкультурных образов и музыки как на родителей, так и на детей.

Начало вернисажа 19 июня в 19:00. Выставка будет работать до 15 июля по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.

Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены живую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в Муниципальном концертном зале работает выставка акварелей «Концерт № 9».

В «Галерее Ларина» демонстрируется проект Эдуарда Чуркина «КИНО». В музее им. Ф.А. Коваленко открылась выставка фотохудожников.