В Краснодаре откроется выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка

Будут представлены живопись, графика, арт-объекты и инсталляция. По словам организаторов выставки, в своих работах Бора перерабатывает и переосмысляет визуальные образы из массовой культуры и цифровой среды, дополняя их работой с пространством галереи.

Художник Бора Акинчитурк родился в Анкаре. В настоящее время живет и работает в Лондоне.

Начало вернисажа 17 июля в 19:00. Выставка будет работать до 15 августа по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.