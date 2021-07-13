В Краснодаре откроется выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка
В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 17 июля откроется выставка Боры Акинчитурка The Forcefield
Будут представлены живопись, графика, арт-объекты и инсталляция. По словам организаторов выставки, в своих работах Бора перерабатывает и переосмысляет визуальные образы из массовой культуры и цифровой среды, дополняя их работой с пространством галереи.
Художник Бора Акинчитурк родился в Анкаре. В настоящее время живет и работает в Лондоне.
Начало вернисажа 17 июля в 19:00. Выставка будет работать до 15 августа по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.
Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены живую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.
Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок, фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь» и выставка «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.
В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор».