В Краснодаре откроется выставка сооснователя проекта Tzvetnik

Она называется «Quintessence II» и продлится до 2 апреля. Безпалов — художник и сооснователь (совместно с искусствоведом Натальей Серковой) проекта Tzvetnik, нацеленного на показ и изучение актуальных течений в современном искусстве.

«На выставке будут показаны новые работы, продолжающие темы странности объекта, очуждения повседневного опыта и современных проявлений мистического, которыми занимается художник», — написано в пресс-релизе. Выставка входит в серию «Quintessence», первая часть которой была представлена в московской галерее ISSMAG в октябре 2020-го.

11 марта в 16:00 состоится паблик-ток с теоретиком искусства Натальей Серковой. Место встречи — дом культуры «Сближение» на улице Зиповской 5в, литер г81.

«Quintessence II» — это вторая сольная выставка Безпалова в Краснодаре. Первая — «BBBB DDDD» — состоялась весной 2019 года в галерее «Лестница».