В Краснодаре откроется выставка сооснователя проекта Tzvetnik
11 марта галерея Plague Space планирует открыть выставку Виталия Безпалова
Она называется «Quintessence II» и продлится до 2 апреля. Безпалов — художник и сооснователь (совместно с искусствоведом Натальей Серковой) проекта Tzvetnik, нацеленного на показ и изучение актуальных течений в современном искусстве.
«На выставке будут показаны новые работы, продолжающие темы странности объекта, очуждения повседневного опыта и современных проявлений мистического, которыми занимается художник», — написано в пресс-релизе. Выставка входит в серию «Quintessence», первая часть которой была представлена в московской галерее ISSMAG в октябре 2020-го.
11 марта в 16:00 состоится паблик-ток с теоретиком искусства Натальей Серковой. Место встречи — дом культуры «Сближение» на улице Зиповской 5в, литер г81.
«Quintessence II» — это вторая сольная выставка Безпалова в Краснодаре. Первая — «BBBB DDDD» — состоялась весной 2019 года в галерее «Лестница».
Проект Безпалова и Серковой Tzvetnik не раз сотрудничал с группой Plague по их выставкам в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новороссийске. Среди прочего, Серкова написала эссе для пресс-релиза выставки «Happy New Year», которая открыла галерею Plague Space в декабре 2020-го.
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Основатели Plague Space намерены вживую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве. На 2021 год галеристы планируют выставки и российских художников из разных городов, а также публичные дискуссии, призванные полнее осветить художественные стратегии выставляемых авторов.
Адрес галереи: Зиповской, 5, литер Б (вход со стороны Зиповской, второй этаж налево). Подробнее можно узнать во встрече на Facebook.