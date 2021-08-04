В Краснодаре открылась фотовыставка «Заповедные места»

Представлено около 50 изображений природных горных ландшафтов Южного Урала: древние вершины, хребты и долины, сменяющие друг руга закаты и рассветы. Своими работами автор хочет подчеркнуть необычайную красоту нашего мира и побудить людей к бережному обращению с уникальным природным наследием планеты.

Наталья Беленцова — известный южноуральский мастер пейзажной фотографии, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012.

Выставка «Заповедные места» будет работать до 29 августа по адресу ул. Красная, 15. Стоимость билета от 30 до 150 рублей.