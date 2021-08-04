В Краснодаре открылась фотовыставка «Заповедные места»
В Краснодарском музее имени Коваленко 4 августа открылась фотовыставка Натальи Беленцовой «Заповедные места»
Представлено около 50 изображений природных горных ландшафтов Южного Урала: древние вершины, хребты и долины, сменяющие друг руга закаты и рассветы. Своими работами автор хочет подчеркнуть необычайную красоту нашего мира и побудить людей к бережному обращению с уникальным природным наследием планеты.
Наталья Беленцова — известный южноуральский мастер пейзажной фотографии, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012.
Выставка «Заповедные места» будет работать до 29 августа по адресу ул. Красная, 15. Стоимость билета от 30 до 150 рублей.
Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в арт-пространстве Plague Space представлены работы художника Боры Акинчитурка из Лондона.
В ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.
В музее имени Коваленко можно увидеть экспозицию «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков.
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В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».