В Краснодаре работает выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»

В краснодарском музее имени Фелицына до 12 сентября будет работать выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»

Представлено более 50 различных экспонатов — от простейших устройств до сложных аппаратов. Также посетителям доступны фоторепродукции картин мастера эпохи Ренессанса и стенды с подборкой научных материалов.

Как сообщает пресс-служба музея, у российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить, переработать и с точностью воссоздать чертежи Леонардо да Винчи. Экспозиция интерактивная, все можно трогать и изучать, чтобы понять принцип их работы и устройство.

Музей-заповедник имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая 67. Стоимость билетов на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи» от 250 до 400 рублей.