В Краснодаре работает выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»

Краснодарский край

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В краснодарском музее имени Фелицына до 12 сентября будет работать выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»

Представлено более 50 различных экспонатов — от простейших устройств до сложных аппаратов. Также посетителям доступны фоторепродукции картин мастера эпохи Ренессанса и стенды с подборкой научных материалов.

Как сообщает пресс-служба музея, у российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить, переработать и с точностью воссоздать чертежи Леонардо да Винчи. Экспозиция интерактивная, все можно трогать и изучать, чтобы понять принцип их работы и устройство.

Музей-заповедник имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая 67. Стоимость билетов на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи» от 250 до 400 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь», выставка «Лето — это маленькая жизнь», посвященная поре отпусков, и «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.

В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «Как прекрасен этот мир»«100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор».

В арт-пространстве Plague Space работает выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка The Forcefield.

В «Галерее Ларина» 20 июля открылась выставка шахмат и современного искусства «Космочес».

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