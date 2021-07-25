В Краснодаре работает выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»
В краснодарском музее имени Фелицына до 12 сентября будет работать выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»
Представлено более 50 различных экспонатов — от простейших устройств до сложных аппаратов. Также посетителям доступны фоторепродукции картин мастера эпохи Ренессанса и стенды с подборкой научных материалов.
Как сообщает пресс-служба музея, у российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить, переработать и с точностью воссоздать чертежи Леонардо да Винчи. Экспозиция интерактивная, все можно трогать и изучать, чтобы понять принцип их работы и устройство.
Музей-заповедник имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая 67. Стоимость билетов на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи» от 250 до 400 рублей.
Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь», выставка «Лето — это маленькая жизнь», посвященная поре отпусков, и «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.
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