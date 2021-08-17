В Краснодаре откроется выставка графики XVIII-XIX веков

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом выставочном зале 20 августа откроется экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век»

Масштабный проект ретроспектив демонстрируется в кубанской столице впервые. Представлено более 140 произведений из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Зрители увидят копии гравюр Дюрера, Рембрандта, Рафаэля, Рубенса и других известных художников, выполненных мастерами XVIII-XIX веков.

Выставка «Золотой век» будет работать до 17 октября. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей. Возрастное ограничение — 6+.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В музее имени Коваленко можно увидеть экспозицию «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков, и фотовыставку Натальи Беленцовой «Заповедные места».

В музее Коваленко — «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.

В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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