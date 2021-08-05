В Краснодаре открылась выставка «Песня моря и цветов»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 5 августа открылась коллективная выставка «Песня моря и цветов»

Участники — художники «Творческого союза» Линда Крицкая, Ирина Голубева, Ольга Земскова, Лилия Михайлова и Екатерина Зеленская. Представлено 63 произведения: ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненных в различных техниках.

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция призвана продемонстрировать разные линзы преломления природной красоты в литературе, чтобы подтолкнуть зрителя самому попытаться осмыслить окружающий его мир в художественных категориях.

Выставка «Песня моря и цветов» будет работать до 20 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в арт-пространстве Plague Space представлены работы художника Боры Акинчитурка из Лондона.

В ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В музее имени Коваленко можно увидеть экспозицию «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков, и фотовыставку Натальи Беленцовой «Заповедные места».

В выставочном зале — «Поэзия повседневной жизни», посвященную 80-летию Евгения Погорелова. В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась выставка «Песня моря и цветов»
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