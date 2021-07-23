В Краснодаре открылась выставка «Лето — это маленькая жизнь»

Она посвящена поре отпусков и летних каникул. В экспозиции представлено более 30 произведений живописи, графики и скульптуры. Большинство работ написана в 50-70-е годы ХХ века. Среди авторов — Владимир Лысенко, Надежда Калугина, Александра Токарева, Александр Кузёмка, Евгения Малеина, Евгений Грибов и многие другие.

В центре сюжетов дворовые игры, фильмы в летнем кинотеатре, мечты под звездным небом, большая дружная семья, объединенная общим делом. Выставка будет работать до 5 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.