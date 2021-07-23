В Краснодаре открылась выставка «Лето — это маленькая жизнь»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 22 июля открылась выставка «Лето — это маленькая жизнь»

Она посвящена поре отпусков и летних каникул. В экспозиции представлено более 30 произведений живописи, графики и скульптуры. Большинство работ написана в 50-70-е годы ХХ века. Среди авторов — Владимир Лысенко, Надежда Калугина, Александра Токарева, Александр Кузёмка, Евгения Малеина, Евгений Грибов и многие другие.

В центре сюжетов дворовые игры, фильмы в летнем кинотеатре, мечты под звездным небом, большая дружная семья, объединенная общим делом. Выставка будет работать до 5 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок, фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь» и выставка «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.

В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «Как прекрасен этот мир», «100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор».

В арт-пространстве Plague Space работает выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка The Forcefield.

В «Галерее Ларина» 20 июля открылась выставка шахмат и современного искусства «Космочес».

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