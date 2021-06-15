Московский урбанист похвалил проект «7 улиц», парклеты, пешеходную Красноармейскую и краснодарские трамваи
Московский урбанист Аркадий Гершман оценил новые проекты по благоустройству Краснодара. Вот что он рассказал
Московский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман приехал в Краснодар. Интервью с ним 15 июня опубликовал портал 93.ru. Он поделился наблюдениями, как поменялся город за последние два года с момента его последнего визита в краевую столицу.
Гершман рассказал о целесообразности проекта «7 улиц». Согласно ему центр города должен стать более удобным и привлекательным для пешеходов. Так, на предварительном этапе проекта участок Красноармейской от Гоголя до Пашковской стали закрывать для движения в выходные и праздники. Затем пешеходную зону решили сократить на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Кроме того, в рамках проекта односторонней стала улица Чапаева. На ней также появились велодорожки.
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Урбанист ответил на критику о том, что проекту уделяют много внимания в то время, как в городе есть другие проблемы. Гершман поделился, что с такой же проблемой архитекторы сталкивались в Европе во второй половине прошлого века, когда там строили транспортную сеть. С такими же комментариями столкнулись власти Москвы десять лет назад, когда начинали благоустраивать первые улицы.
По мнению эксперта, для того чтобы увидеть изменения в городе, необходимо благоустроить сеть улиц, как это начали делать в Краснодаре. В процессе строители могут получить опыт, исправить ошибки и распространить проект во всем городе. К примеру, так на улице Чапаева произошло «тестовое благоустройство». Гершман рассказал, что сейчас специалисты наблюдают за тем, как работает новая разметка в этом районе.
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«У нас в России так делать, к сожалению, не принято. На это есть много причин, и чиновники часто думают о том, что они эксперты, и есть разработанный проект и зачем что-то еще нужно. Это же куча согласований, куча лишних движений, у нас и так много работы, поэтому сделаем всё и сразу. А потом выясняется, что была допущена куча ошибок. У нас признавать ошибки не принято, поэтому с этими ошибками горожане живут следующие десятилетия. А здесь получилось так сделать и это довольно круто», — сказал он.
Кроме того, важно системно решать проблемы и на окраинах города: асфальтировать улицы и рыть ливнёвки.
Урбанист добавил, что со временем должна решиться проблема парковок. Автомобилисты должны привыкнуть к тому, что нельзя оставлять машину на велодорожке, а велосипедисты перестанут ездить по проезжей части и тротуарам и предпочтут специальные выделенные полосы.
К вопросу об оплате парковок, эксперт привёл опыт Москвы, где используют дифференцированный тариф. В Краснодаре также до конца года хотят установить новую стоимость парковочного места. Так, стоянка в центре обойдется дороже, чем в других районах города. Это, по мнению урбаниста, позволит найти свободное место в любой момент в ближайшем квартале, а также решит проблему парковок вторым рядом.
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Гершман высказался и о том, что в центре Краснодара хотят сделать из парковочных мест общественные пространства. Он назвал эту меру стимуляцией бизнеса улучшить городскую среду. По его мнению, у улицы есть функция общественного пространства. Жители города должны хотеть не только пройти или проехать по ней, но и провести время или отдохнуть.
«Поэтому, для того чтобы трансформировать улицу из транзитного места в общественное пространство, есть разные инструменты. Можно сужать проезжую часть, можно убирать парковку — это стоит денег, это довольно непопулярная мера, а парклеты — это способ быстро и бесплатно для бюджета сделать улицу чуть лучше и показать, что она может работать совершенно иначе», — рассказал Гершман.
Появление парклетов на улице Красноармейской сделает улицу «приятней и дружелюбней для людей», добавил он.
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Перекрытие улиц для транспорта на выходные дни по проекту «7 улиц» урбанист назвал «тактическим урбанизмом». Это поможет показать горожанам, что в центре можно не только работать, но и отдыхать. Мировая практика уже используется в Красноярске, Твери, Одессе, Париже, Лондоне и других городах. Эксперт отметил, что центром города пользуются все жители, поэтому он должен быть благоустроенным.
Гершман добавил, что не был в Краснодаре два года. За это время в городе появилось больше летних веранд и красивые вывески. Также он отметил краснодарские трамваи. А именно то, что на нём можно быстро добраться без пробок в другую часть города. Кроме того, составы регулярно обновляют, а качество ж/д пути лучше, чем в столице.
Эксперт подытожил, что не нужно составлять рейтинг, чтобы выяснить качество жизни в Краснодаре. Он отметил, что они необходимы для оценки работы чиновников. Рассказывая о любимом месте в городе, Аркадий Гершман назвал центральную часть с исторической застройкой и улицу Красную.
Напомним, урбанист не раз высказывался о застройке и проектах в Краснодаре. Так, в 2018 году он раскритиковал проект строительства многоэтажных туннелей в городе и рассказал о недостатках в парке «Краснодар». Также он отметил, что полностью испорчен исторический облик города. Позже он прокомментировал решение властей Краснодара о том, чтобы освободить центр города от троллейбусов. Он отметил, что это позволит сделать улицу визуально чище, расширить маршрутную сеть без стройки новой инфраструктуры, но назвал решения властей непоследовательными, так как сначала необходимо купить новые троллейбусы с аккумуляторами.