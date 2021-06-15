Московский урбанист похвалил проект «7 улиц», парклеты, пешеходную Красноармейскую и краснодарские трамваи

Московский урбанист Аркадий Гершман оценил новые проекты по благоустройству Краснодара. Вот что он рассказал

Московский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман приехал в Краснодар. Интервью с ним 15 июня опубликовал портал 93.ru. Он поделился наблюдениями, как поменялся город за последние два года с момента его последнего визита в краевую столицу. Гершман рассказал о целесообразности проекта «7 улиц». Согласно ему центр города должен стать более удобным и привлекательным для пешеходов. Так, на предварительном этапе проекта участок Красноармейской от Гоголя до Пашковской стали закрывать для движения в выходные и праздники. Затем пешеходную зону решили сократить на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Кроме того, в рамках проекта односторонней стала улица Чапаева. На ней также появились велодорожки.

Урбанист ответил на критику о том, что проекту уделяют много внимания в то время, как в городе есть другие проблемы. Гершман поделился, что с такой же проблемой архитекторы сталкивались в Европе во второй половине прошлого века, когда там строили транспортную сеть. С такими же комментариями столкнулись власти Москвы десять лет назад, когда начинали благоустраивать первые улицы. По мнению эксперта, для того чтобы увидеть изменения в городе, необходимо благоустроить сеть улиц, как это начали делать в Краснодаре. В процессе строители могут получить опыт, исправить ошибки и распространить проект во всем городе. К примеру, так на улице Чапаева произошло «тестовое благоустройство». Гершман рассказал, что сейчас специалисты наблюдают за тем, как работает новая разметка в этом районе.

«У нас в России так делать, к сожалению, не принято. На это есть много причин, и чиновники часто думают о том, что они эксперты, и есть разработанный проект и зачем что-то еще нужно. Это же куча согласований, куча лишних движений, у нас и так много работы, поэтому сделаем всё и сразу. А потом выясняется, что была допущена куча ошибок. У нас признавать ошибки не принято, поэтому с этими ошибками горожане живут следующие десятилетия. А здесь получилось так сделать и это довольно круто», — сказал он. Кроме того, важно системно решать проблемы и на окраинах города: асфальтировать улицы и рыть ливнёвки.

Урбанист добавил, что со временем должна решиться проблема парковок. Автомобилисты должны привыкнуть к тому, что нельзя оставлять машину на велодорожке, а велосипедисты перестанут ездить по проезжей части и тротуарам и предпочтут специальные выделенные полосы. К вопросу об оплате парковок, эксперт привёл опыт Москвы, где используют дифференцированный тариф. В Краснодаре также до конца года хотят установить новую стоимость парковочного места. Так, стоянка в центре обойдется дороже, чем в других районах города. Это, по мнению урбаниста, позволит найти свободное место в любой момент в ближайшем квартале, а также решит проблему парковок вторым рядом.

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Гершман высказался и о том, что в центре Краснодара хотят сделать из парковочных мест общественные пространства. Он назвал эту меру стимуляцией бизнеса улучшить городскую среду. По его мнению, у улицы есть функция общественного пространства. Жители города должны хотеть не только пройти или проехать по ней, но и провести время или отдохнуть. «Поэтому, для того чтобы трансформировать улицу из транзитного места в общественное пространство, есть разные инструменты. Можно сужать проезжую часть, можно убирать парковку — это стоит денег, это довольно непопулярная мера, а парклеты — это способ быстро и бесплатно для бюджета сделать улицу чуть лучше и показать, что она может работать совершенно иначе», — рассказал Гершман. Появление парклетов на улице Красноармейской сделает улицу «приятней и дружелюбней для людей», добавил он.

Перекрытие улиц для транспорта на выходные дни по проекту «7 улиц» урбанист назвал «тактическим урбанизмом». Это поможет показать горожанам, что в центре можно не только работать, но и отдыхать. Мировая практика уже используется в Красноярске, Твери, Одессе, Париже, Лондоне и других городах. Эксперт отметил, что центром города пользуются все жители, поэтому он должен быть благоустроенным. Гершман добавил, что не был в Краснодаре два года. За это время в городе появилось больше летних веранд и красивые вывески. Также он отметил краснодарские трамваи. А именно то, что на нём можно быстро добраться без пробок в другую часть города. Кроме того, составы регулярно обновляют, а качество ж/д пути лучше, чем в столице. Эксперт подытожил, что не нужно составлять рейтинг, чтобы выяснить качество жизни в Краснодаре. Он отметил, что они необходимы для оценки работы чиновников. Рассказывая о любимом месте в городе, Аркадий Гершман назвал центральную часть с исторической застройкой и улицу Красную.