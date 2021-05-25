В Краснодаре открыли улицу Чапаева. Она теперь односторонняя
В Краснодаре в ночь с 24 на 25 мая после ремонта открыли для проезда участок улицы Чапаева
В марте на улице Чапаева начался ремонт на сетях водоотведения. Проезжую часть перекопали и закрыли. Позже оказалось, что после ремонта на улице изменится схема движения — она станет односторонней. Рабочие начали сужать дорогу.
Открыть проезд по Чапаева планировали 5 мая, но ремонтные работы пришлось продлить. 25 мая в мэрии Краснодара сообщили, что ночью улицу открыли для проезда.
На участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской заменили сети водоотведения, установили бордюры, нанесли разметку и установили дорожные знаки. По нечетной стороне улицы Чапаева появилась велодорожка. Ширина проезжей части — 4,2 метра.
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Это предварительный этап реализации проекта «7 улиц». Он нужен для того, чтобы водители и пешеходы привыкли к изменениям на этом участке улицы, объяснили в мэрии.
Параллельно разрабатывается проект по будущему изменению участка улицы Чапаева. К нему приступят после того, как выделят деньги и определятся с подрядчиком.