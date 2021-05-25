В Краснодаре открыли улицу Чапаева. Она теперь односторонняя

В Краснодаре в ночь с 24 на 25 мая после ремонта открыли для проезда участок улицы Чапаева

В марте на улице Чапаева начался ремонт на сетях водоотведения. Проезжую часть перекопали и закрыли. Позже оказалось, что после ремонта на улице изменится схема движения — она станет односторонней. Рабочие начали сужать дорогу.

Открыть проезд по Чапаева планировали 5 мая, но ремонтные работы пришлось продлить. 25 мая в мэрии Краснодара сообщили, что ночью улицу открыли для проезда.