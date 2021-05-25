В Краснодаре открыли улицу Чапаева. Она теперь односторонняя

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь с 24 на 25 мая после ремонта открыли для проезда участок улицы Чапаева

В марте на улице Чапаева начался ремонт на сетях водоотведения. Проезжую часть перекопали и закрыли. Позже оказалось, что после ремонта на улице изменится схема движения — она станет односторонней. Рабочие начали сужать дорогу.

Открыть проезд по Чапаева планировали 5 мая, но ремонтные работы пришлось продлить. 25 мая в мэрии Краснодара сообщили, что ночью улицу открыли для проезда.

На участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской заменили сети водоотведения, установили бордюры, нанесли разметку и установили дорожные знаки. По нечетной стороне улицы Чапаева появилась велодорожка. Ширина проезжей части — 4,2 метра.

Читайте также:

Это предварительный этап реализации проекта «7 улиц». Он нужен для того, чтобы водители и пешеходы привыкли к изменениям на этом участке улицы, объяснили в мэрии.

Параллельно разрабатывается проект по будущему изменению участка улицы Чапаева. К нему приступят после того, как выделят деньги и определятся с подрядчиком.

Автомобили Благоустройство Дороги Исторический центр Краснодар Ремонт дорог

Новости

В Краснодаре открылась фотовыставка «На кончиках пальцев»
В Краснодаре открыли улицу Чапаева. Она теперь односторонняя
На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде
В Краснодаре к осени появятся 9 умных светофоров, которые реагируют на потоки машин
Строительство дороги от хутора Копанского до Западного обхода Краснодара собираются начать в конце лета
В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Чёрное море. Что говорят местные жители и МЧС?

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
Вчера, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале