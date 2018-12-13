Урбанист Гершман раскритиковал проект строительства многоэтажных туннелей в Краснодаре

Московский урбанист Аркадий Гершман раскритиковал проект по строительству многоуровневых дорог в Краснодаре

Куратор Музыкального микрорайона Краснодара Виталий Катунин разработал транспортный проект, который, по его мнению, решил бы проблему пробок в городе. Проект опубликовали активисты «Городских решений» в своем телеграм-канале.

Катунин предложил на месте железных дорог, проходящих через краевой центр, построить многоуровневые туннели. Первый уровень будет предназначен для ж/д транспорта, второй — для автомобилей, третий — для пешеходов.

В туннели будут встроены магистральные фекальные и ливневые коллекторы, сети водо- и теплоснабжения, линии электропередачи и связи. Сверху этих конструкций предлагается установить солнечные батареи и построить на станциях торговые и офисные центры. Предварительная стоимость проекта — 112 млрд рублей.