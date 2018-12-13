Урбанист Гершман раскритиковал проект строительства многоэтажных туннелей в Краснодаре
Московский урбанист Аркадий Гершман раскритиковал проект по строительству многоуровневых дорог в Краснодаре
Куратор Музыкального микрорайона Краснодара Виталий Катунин разработал транспортный проект, который, по его мнению, решил бы проблему пробок в городе. Проект опубликовали активисты «Городских решений» в своем телеграм-канале.
Катунин предложил на месте железных дорог, проходящих через краевой центр, построить многоуровневые туннели. Первый уровень будет предназначен для ж/д транспорта, второй — для автомобилей, третий — для пешеходов.
В туннели будут встроены магистральные фекальные и ливневые коллекторы, сети водо- и теплоснабжения, линии электропередачи и связи. Сверху этих конструкций предлагается установить солнечные батареи и построить на станциях торговые и офисные центры. Предварительная стоимость проекта — 112 млрд рублей.
Аркадий Гершман высказался об идее Катунина и выразил мнение, что смысл таких проектов — получить дополнительные деньги от мэрии.
«Все банально: пилить на предпроектных разработках и проектировании можно чуть ли не вечно — главное не построить, а подоить город. Аналогичная ситуация с метростроением во многих городах, когда рыть туннели начинают в интересах строителей, а не жителей», — написал 12 декабря урбанист в своем блоге урбанист.
По его словам, в проекте стоимость 1 км дороги оценивается в 1,8 млрд рублей. Это дешевле обычного трамвая. Однако Гершман привел данные из реализованных российских транспортных проектов. Согласно им, 1 км метро стоит от 8 до 10 млрд рублей за мелкое заложение, 15-20 млрд — за глубокие туннели, строительство трамвайных линий — от 0,5 до 2 млрд рублей за 1 км, дороги для скоростного автобуса с настройкой светофоров, выделенными полосами и платформами (без развязок) — копейки.
Урбанист добавил, что более реальное решение проблемы пробок — создание выделенных полос для автобусов и строительство трамвайных линий.
В марте Аркадий Гершман побывал в Краснодаре и рассказал порталу Юга.ру о впечатлениях от увиденного. Он объяснил, что не так с парком около стадиона ФК «Краснодар», высказал свое мнение о маршрутках, новостройках и старом центре, а также проанализировал проект канатного метро.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
Статьи ПартнерскийОни говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты
В Краснодаре открывается Black Star Burger
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.