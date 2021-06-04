Почему обслуживать платные парковки снова будет та же самая компания? Объяснили власти Краснодара

Мэрия Краснодара рассказала 3 июня, как будут работать платные парковки в городе

Напомним, в начале мая в Краснодаре закончился контракт на обслуживание платных парковок. Мэрия провела торги на выбор нового подрядчика. Им, после двух жалоб других участников аукциона, оказалась компания ООО «Городские парковки». Подрядчик будет осуществлять эту работу до конца 2022 года.

4 июня директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал о преимуществах работы с компанией.

«Достаточно сложно найти специалистов в этой сфере, потому что это узкая специализированная направленность, работа со специфическим оборудованием. Нужно, чтобы этим занимались профессионалы», — объяснил он.