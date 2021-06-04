Почему обслуживать платные парковки снова будет та же самая компания? Объяснили власти Краснодара
Мэрия Краснодара рассказала 3 июня, как будут работать платные парковки в городе
Напомним, в начале мая в Краснодаре закончился контракт на обслуживание платных парковок. Мэрия провела торги на выбор нового подрядчика. Им, после двух жалоб других участников аукциона, оказалась компания ООО «Городские парковки». Подрядчик будет осуществлять эту работу до конца 2022 года.
4 июня директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал о преимуществах работы с компанией.
«Достаточно сложно найти специалистов в этой сфере, потому что это узкая специализированная направленность, работа со специфическим оборудованием. Нужно, чтобы этим занимались профессионалы», — объяснил он.
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Архипов добавил, что сейчас мэрия заключает контракт с организацией. А со следующей недели в Краснодаре начнут работать платные парковки, сообщает портал 93.ru.
Планируется, что цена за час парковки составит 30 рублей, а на вокзалах — 100 рублей. До конца года в департаменте хотя разработать дифференцированный тариф стоимости парковочных мест. Так, в центре города хотят установить стоимость 60 рублей за час. Чиновник отметил, что все средства от оплаты парковок и штрафов теперь будут поступать в бюджет города. ООО «Городские парковки» будут получать фиксированную стоимость по контракту.
В мэрии отметили, что за семь лет работы с этим подрядчиком в бюджет Краснодара поступило 45 млн рублей, а также 123 млн рублей — в бюджеты всех уровней [Отметим, по условиям нового контракта, за полтора года мэрия заплатит компании свыше 127 млн рублей]. За всё время сотрудничества в городе установили 18 парковок плоскостного уровня на 835 машин и 248 парковой прибордюрного типа.
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Напомним, осенью 2020 года в Краснодаре перестали использовать эвакуаторы при неправильной парковке и сделать их бесплатными. Следить за ситуацией на дорогах решили с помощью фото- и видеофиксаторов. В конце года губернатор Кубани Кондратьев захотел взять эвакуаторы под контроль краевых властей. В феврале администрация Краснодара сообщила, что в городе начали штрафовать нарушителей правил парковки.