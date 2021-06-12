Концерты, баскетбол и тренинги. Что решили устроить власти Краснодара в выходные на улице Красноармейской

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на пешеходном участке улицы Красноармейской с 12 по 14 июня проведут культурные и спортивные мероприятия

Напомним, в конце апреля власти Краснодара решили сделать улицы Красноармейскую и Рашпилевскую пешеходными. Нововведение действовало всего одни выходные, после чего чиновники придумали перекрывать только Красноармейскую и традиционно — Красную.

Читайте также:

Начиная с вечера 30 апреля участок Красноармейской от Гоголя до Пашковской стали закрывали для движения в выходные и праздники. Вечером 4 июня пешеходную зону решили сократить на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Дептранс предложил водителям альтернативную схему объезда.

Из-за празднования Дня России с субботы 12 июня по понедельник 14-го в стране начались длинные выходные дни. В Краснодаре и по краю проведут ряд патриотический акций, большинство из них — в онлайн-формате. Но на пешеходном участке улицы Красноармейской в эти дни запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий.

Так, 12 июня с 11:00 до 14:00 около здания Центра национальных культур на пересечении Красноармейской и Карасунской выступят артисты национальных общественных объединений. Там же будет работать выставка национального творчества. На ней представят предметы культуры и быта более десятка народов, проживающих на Кубани.

На творческой площадке в пешеходной зоне все три праздничных дня будут давать концерты современные вокалисты из Краснодара. В субботу их выступление начнется в 15:00, в воскресенье и понедельник — на час раньше.

Читайте также:

В эти же дни с 10:00 до 16:00 на Красноармейской запланированы спортивные мероприятия. Так, 12 июня там будет работать информационная стойка комплекса ГТО, 13-го числа краснодарцы смогут поиграть в баскетбол 3×3, а 14-го велосипедисты BMX покажут всем желающим мастер-класс.

Для молодежи в воскресенье и понедельник вожатые лагеря «Дубрава» проведут тренинги и флешмобы. Акции запланированы в промежуток с 14:00 до 17:00.

Кроме того, с субботы по понедельник один квартал улицы Чапаева от Красноармейской до Коммунаров отдадут скейтбордистам. С 10:00 до 17:00 они будут демонстрировать различные трюки.

Читайте также:

В пресс-службе мэрии Краснодара подчеркнули, что увеличение площади пешеходных зон в историческом центре Краснодара соответствует проекту развития городского пространства «7 улиц», над которым работают дептранс и департамент архитектуры.

Город Краснодар Молодежная политика Праздники

Новости

Концерты, баскетбол и тренинги. Что решили устроить власти Краснодара в выходные на улице Красноармейской
На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли около 50 тонн фермерских товаров
В России начались трехдневные выходные, за которыми — единственная летом короткая рабочая неделя
В Ейске зоозащитники пожаловались на то, что суд обязал распустить по городу 140 собак из приюта
85 пассажиров не смогли улететь из Краснодара в Армению авиакомпанией «Победа». Как это получилось?
Накануне долгих выходных водители Краснодара застряли в 10-балльных пробках

Лента новостей

Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Вчера, 14:51
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Что говорят власти и пользователи
Фрукты и ягоды прямо под ногами
10 июня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара
По дорогам шапсугской культуры
9 июня, 10:15
По дорогам шапсугской культуры
Рассказываем про новую экскурсию в Сочи

Реклама на портале