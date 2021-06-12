Концерты, баскетбол и тренинги. Что решили устроить власти Краснодара в выходные на улице Красноармейской
В Краснодаре на пешеходном участке улицы Красноармейской с 12 по 14 июня проведут культурные и спортивные мероприятия
Напомним, в конце апреля власти Краснодара решили сделать улицы Красноармейскую и Рашпилевскую пешеходными. Нововведение действовало всего одни выходные, после чего чиновники придумали перекрывать только Красноармейскую и традиционно — Красную.
Начиная с вечера 30 апреля участок Красноармейской от Гоголя до Пашковской стали закрывали для движения в выходные и праздники. Вечером 4 июня пешеходную зону решили сократить на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Дептранс предложил водителям альтернативную схему объезда.
Из-за празднования Дня России с субботы 12 июня по понедельник 14-го в стране начались длинные выходные дни. В Краснодаре и по краю проведут ряд патриотический акций, большинство из них — в онлайн-формате. Но на пешеходном участке улицы Красноармейской в эти дни запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий.
Так, 12 июня с 11:00 до 14:00 около здания Центра национальных культур на пересечении Красноармейской и Карасунской выступят артисты национальных общественных объединений. Там же будет работать выставка национального творчества. На ней представят предметы культуры и быта более десятка народов, проживающих на Кубани.
На творческой площадке в пешеходной зоне все три праздничных дня будут давать концерты современные вокалисты из Краснодара. В субботу их выступление начнется в 15:00, в воскресенье и понедельник — на час раньше.
В эти же дни с 10:00 до 16:00 на Красноармейской запланированы спортивные мероприятия. Так, 12 июня там будет работать информационная стойка комплекса ГТО, 13-го числа краснодарцы смогут поиграть в баскетбол 3×3, а 14-го велосипедисты BMX покажут всем желающим мастер-класс.
Для молодежи в воскресенье и понедельник вожатые лагеря «Дубрава» проведут тренинги и флешмобы. Акции запланированы в промежуток с 14:00 до 17:00.
Кроме того, с субботы по понедельник один квартал улицы Чапаева от Красноармейской до Коммунаров отдадут скейтбордистам. С 10:00 до 17:00 они будут демонстрировать различные трюки.
В пресс-службе мэрии Краснодара подчеркнули, что увеличение площади пешеходных зон в историческом центре Краснодара соответствует проекту развития городского пространства «7 улиц», над которым работают дептранс и департамент архитектуры.