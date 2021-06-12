Концерты, баскетбол и тренинги. Что решили устроить власти Краснодара в выходные на улице Красноармейской

В Краснодаре на пешеходном участке улицы Красноармейской с 12 по 14 июня проведут культурные и спортивные мероприятия

Напомним, в конце апреля власти Краснодара решили сделать улицы Красноармейскую и Рашпилевскую пешеходными. Нововведение действовало всего одни выходные, после чего чиновники придумали перекрывать только Красноармейскую и традиционно — Красную.

Начиная с вечера 30 апреля участок Красноармейской от Гоголя до Пашковской стали закрывали для движения в выходные и праздники. Вечером 4 июня пешеходную зону решили сократить на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Дептранс предложил водителям альтернативную схему объезда.

Из-за празднования Дня России с субботы 12 июня по понедельник 14-го в стране начались длинные выходные дни. В Краснодаре и по краю проведут ряд патриотический акций, большинство из них — в онлайн-формате. Но на пешеходном участке улицы Красноармейской в эти дни запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий.

Так, 12 июня с 11:00 до 14:00 около здания Центра национальных культур на пересечении Красноармейской и Карасунской выступят артисты национальных общественных объединений. Там же будет работать выставка национального творчества. На ней представят предметы культуры и быта более десятка народов, проживающих на Кубани.