Ларьки и ночной шум. Краснодарцы обсудили, что может пойти не так с проектом пешеходного центра

В Краснодаре 31 марта обсудили проект «7 улиц» с жителями Центрального округа

Напомним, в декабре 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала проект «7 улиц». По нему, улицы Красноармейская, Красная, Коммунаров, Пашковская, Чапаева и Рашпилевская станут более пешеходными — на них сузят проезжую часть и расширят тротуары. Планируется, что проект начнут реализовывать уже в этом году. В конце марта городские власти представили эскизы пешеходной зоны на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Согласно первому проекту, на Чапаева оставят одну полосу движения автомобилей с запада на восток и велодорожку. Второй вариант разработали по просьбе жителей — многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику.

В общественно-информационном центре Краснодара 31 марта прошла встреча с местными жителями. В ней также поучаствовали глава администрации Центрального округа Елена Малова и замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков. Жители улицы Чапаева интересовались, сохранят ли деревья Гинкго билоба, которые стали визитной карточкой этого места. Также они спрашивали, не появится ли посреди пешеходной улицы очередной ларек и обяжут ли летние кафе убирать на ночь мебель, чтобы не провоцировать горожан продолжать посиделки. Еще горожан волновала организация охраны общественного порядка и планы по установке дополнительного пункта полиции. Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что все реликтовые деревья сохранят, а обновление инженерных сетей проведут по новым технологиям, не затрагивая корневую систему зеленых насаждений. Также чиновник заверила, что никаких новых ларьков на этом участке не появится.