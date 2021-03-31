Ларьки и ночной шум. Краснодарцы обсудили, что может пойти не так с проектом пешеходного центра
В Краснодаре 31 марта обсудили проект «7 улиц» с жителями Центрального округа
Напомним, в декабре 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала проект «7 улиц». По нему, улицы Красноармейская, Красная, Коммунаров, Пашковская, Чапаева и Рашпилевская станут более пешеходными — на них сузят проезжую часть и расширят тротуары. Планируется, что проект начнут реализовывать уже в этом году.
В конце марта городские власти представили эскизы пешеходной зоны на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Согласно первому проекту, на Чапаева оставят одну полосу движения автомобилей с запада на восток и велодорожку. Второй вариант разработали по просьбе жителей — многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику.
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В общественно-информационном центре Краснодара 31 марта прошла встреча с местными жителями. В ней также поучаствовали глава администрации Центрального округа Елена Малова и замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.
Жители улицы Чапаева интересовались, сохранят ли деревья Гинкго билоба, которые стали визитной карточкой этого места. Также они спрашивали, не появится ли посреди пешеходной улицы очередной ларек и обяжут ли летние кафе убирать на ночь мебель, чтобы не провоцировать горожан продолжать посиделки. Еще горожан волновала организация охраны общественного порядка и планы по установке дополнительного пункта полиции.
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что все реликтовые деревья сохранят, а обновление инженерных сетей проведут по новым технологиям, не затрагивая корневую систему зеленых насаждений. Также чиновник заверила, что никаких новых ларьков на этом участке не появится.
Кроме того, на встрече предлагали возродить «Арбат» для людей искусства, проработать оформление входных групп магазинов и схему размещения карманов для подвоза товаров, а также уборки территории, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Также люди озвучивали идею организовать эксперимент и в течение недели ограничить движение одновременно на нескольких улицах проекта.
В конце Малова объяснила, что встречи проходят для обсуждения предложений от архитекторов и урбанистов. Это поможет понять, какие преимущества проект может дать жителям.