Урбанист Аркадий Гершман прокомментировал решение властей Краснодара о том, чтобы освободить центр города от троллейбусов

Урбанист Аркадий Гершман в своем блоге «Город для людей» в целом положительно оценил инициативу краснодарских властей. Он отметил, что это позволит сделать улицу визуально чище, расширить маршрутную сеть без стройки новой инфраструктуры, объезжать Красную во время перекрытий, также электробусы смогут объехать аварию по соседней улице или доехать до конечной при проблемах с электросетью.

О том, что мэрия планирует убрать троллейбусную линию с улицы Красной, стало известно 21 мая. На заседании гордумы 23 мая депутаты приняли решение о том, что город закупит электробусы. На 123 млн рублей планируют закупить 10-12 машин, которыми с 15 июня планируется заменить троллейбусы, которые ходят по центральной улице. Будущую схему движения маршрутов уже составили . До покупки электробусов по Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами.

При этом Гершман заметил, что действия мэрии непоследовательны.

«Само собой, что нужно сначала купить новые троллейбусы с аккумуляторами, а уже потом закрывать движение. Но с последовательностью у нас вечная проблема. За это жирный минус мэрии Краснодара», — написал он.

Также урбанист обратил внимание, что чтобы сохранить текущие интервалы четырех маршрутов потребуется 36-37 троллейбусов-электробусов, а планируют закупить лишь 10-12. То есть, по его словам, будет постоянная замена на автобусы.

Он подчеркнул, что электротранспорт нужно сохранять и развивать, чтобы в будущем не тратить в разы больше денег на создание инфраструктуры для него с нуля (так случилось в городах Европы и США).

«Но всегда нужно рассматривать каждый конкретных случай и иметь комплексное видение — ради улучшения городской среды вполне возможно пожертвовать проводами при условии правильной и обоснованной компенсации, от этого даже может быть больше плюсов, чем минусов. К счастью, современные технологии позволяют не выбирать или только автобус, или только классический троллейбус», — отметил Гершман.