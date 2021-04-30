Улица Красноармейская в Краснодаре станет пешеходной на майские праздники

В Краснодаре с вечера 30 апреля участок улицы Красноармейской закроют для движения транспорта

Напомним, на прошлых выходных власти Краснодара решили сделать пешеходными улицы Красноармейскую и Рашпилевскую. Из-за этого в центре города в пятницу вечером и субботу образовались пробки. Тогда мэр кубанской столицы Евгений Первышов предложил на майские праздники не перекрывать улицу Рашпилевскую, а сделать пешеходными Красную и Красноармейскую.

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Вечером 29 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что участок улицы Красноармейской от Гоголя до Пашковской будет закрыт для движения транспорта с 20:00 30 апреля до 00:00 12 мая. Его протяженность — около 700 метров.

Отметим, что с вечера 29 апреля из-за репетиций парада Победы до 15:00 9 мая водители не могут ездить по улице Красноармейской от Длинной до Будённого. Также ограничен проезд по улице Будённого от Красной до Красноармейской. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 30 апреля нововведения не вызвали сильных заторов в центре города.

В пресс-службе мэрии объяснили, что проезд по Красноамейской закрыли в рамках предварительного этапа реализации проекта «7 улиц». Как писали Юга.ру, также в рамках проекта в городе стали сужать улицу Чапаева. Там собираются ввести с 5 мая одностороннее движение, а с 15-го станет односторонним и участок улицы Коммунаров от Будённого до Ленина.

Также в предстоящие выходные и на майские праздники традиционно станет пешеходной улица Красная от Постовой до Длинной.