Что не так с Краснодаром? Взгляд из Москвы

Известный московский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман побывал в Краснодаре и рассказал порталу Юга.ру о собственных впечатлениях от увиденного. В первой части беседы столичный блогер объяснил, что не так с парком около стадиона ФК «Краснодар». Сегодня вторая часть — о маршрутках, новостройках, старом центре, урбанистике и том, зачем она нужна.

Почему Краснодар? Я посмотрел, куда можно прилететь, чтобы недалеко от Москвы, недорого и чтобы интересно. У меня осталось три варианта — Петербург, Ростов и Краснодар. Провел голосование среди своих читателей. Люди решили, что Краснодар — самый интересный вариант. Что я знал о вашем городе до поездки? Были какие-то стереотипы о том, что на юге в основном одноэтажная застройка, что здесь быстрый прирост населения, на ум приходил трамвай и новый парк со стадионом. Примерно все.

Приехав, я много ходил по центру, съездил в парк Галицкого, посмотрел стадион, походил по новым районам, заглянул на окраины и покатался на трамваях. Мне кажется, что все основное я успел посмотреть и получил общее представление о городе и движениях, которые в нем происходят. Тем более, будем откровенны, проблемы во всех городах нашей страны абсолютно одинаковые . Когда ездишь по России и общаешься с чиновниками, активистами и местными жителями, понимаешь, что разница между городами весьма условная.

О старом центре Краснодара

Исторический облик города полностью испорчен небрежным отношением к этой самой исторической среде. Охраняться должен не только один памятник, но и то, что находится вокруг него. Один дом никогда не создает всей картины, и огромная свечка, на фоне которой стоит памятник архитектуры, разрушает этот памятник, потому что уничтожает исторический контекст. Лица Краснодара не видно. Есть красивые памятники в стиле модерн, которых не очень много. Но когда с ними соседствуют огромные офисные центры и высотки банков, то это уже совсем не то. Так жители лишаются своей истории, теряют связь с предками. Возможность потрогать те же стены, которые трогал ваш дед, которые когда-то построил его отец, — это то, что отличает горожанина от кочевника .

Уничтожение российских городов — это послереволюционное явление, когда по идеологическим причинам сносились церкви и храмы, когда над красивыми доходными домами надстраивали чужеродные дополнительные этажи. Люди решали сиюминутные задачи без общего видения. Видимо, с тех пор история у нас и не ценится. Возможно, должно пройти определенное время и смениться несколько поколений. Главное, когда придет осознание важности этого, не увидеть, что все ценное люди уже уничтожили собственными руками — и восстановить это уже невозможно.

Если брать примеры по России, то сейчас наследие начали ценить в Иркутске. Красивые деревянные дома ручной работы с резными наличниками, которые были построены 150–200 лет назад, еще совсем недавно сжигали, чтобы построить очередной торговый центр в стиле «евроремонт». А сейчас эти дома защищают, перестраивают, подводят к ним современные коммуникации — и исторические дома становятся хорошими магазинами, офисными помещениями и жильем. Идет осовременивание без потери истории. Это очень важное качество, которому нужно учиться.

О канатном метро в Краснодаре

Канатное метро — это ненаучная фантастика. Нигде в мире это не работает как система общественного транспорта . Это возможно как челнок из точки А в точку Б, через реку, горы или какое-то естественное препятствие. Таких примеров очень много. Но как система общественного транспорта в городе это никогда и нигде не работало. Есть объективные сомнения в честности тех цифр, которые были озвучены авторами этого проекта в Краснодаре. И по стоимости, и по провозной способности. Чем больше кабинки — тем больше времени занимает высадка и посадка пассажиров. Если мы хотим, чтобы кабинки ходили быстро, высадка-посадка должна осуществляться за несколько секунд. Чем быстрее этот процесс, тем больше рисков. Если что-то пойдет не так, то останавливать придется всю ветку и как-то доставать людей из застрявших кабинок. Чем больше провозная способность, тем меньше надежность. Кроме того, станции каждые 3–5 км — это очень большое расстояние. У электричек, которые считаются самым эффективным видом транспорта, среднее расстояние между станциями 2 км.

Побывав в новых районах Краснодара, многие из которых по сути отрезаны от нормального общественного транспорта, я подумал, что раз в Краснодаре хорошо налажена и эффективно работает трамвайная система, то было бы логично развивать ее. Логичнее развивать то, что уже работает, а не пытаться изобрести колесо. Скорее всего, это будет эффективно и принесет дополнительный доход трамвайному предприятию. Потому что с открытием новых путей в трамвай пересядет множество людей , у которых сейчас нет возможности добираться туда, куда им надо, кроме как на машине. Я видел эти новые районы Краснодара. Пустырь, какое-то бывшее поле, которое просто заставили огромными коробками многоэтажек. Там проблемы с инфраструктурой и большие проблемы с транспортом. Маршрутки с этим просто не справляются. А вот трамвай бы помог.

Что понравилось?

Меня приятно удивило состояние общественного транспорта в городе. В первую очередь электротранспорта. К сожалению, общая ситуация по России такова, что тот запас прочности, который был сделан в советское время, практически везде подходит к своему истощению. Долгие годы никто ни за чем не следил. Только в некоторых городах наподобие Москвы, Екатеринбурга и, возможно, Иркутска транспортом занимались. Во многих городах линии уничтожали, трамваи списывали, и никто ни за чем не следил. В Краснодаре видно, что транспорт не пустили на самотек, и, насколько я знаю, краснодарский трамвай даже приносит прибыль. Это удивительная ситуация и хороший пример для всей России. При этом, будем откровенны, никакого космоса никто не делал, но за счет культуры или какого-то управленческого мастерства краснодарский трамвай остался на плаву.

Хочешь ехать в центр — плати!

В городе есть платная парковка. Это хорошо. Это показатель того, что у городской власти произошло осознание: удовлетворить спрос каждого жителя города на свободное перемещение жителя по этому самому городу невозможно. И вместо того чтобы расстегиванием штанов пытаться решить проблему ожирения, власти пытаются все-таки контролировать и влиять на этот процесс. Хочешь ехать в центр — плати! И не должно быть ситуации, чтобы охранник банка занимал с утра до вечера парковочное место у этого самого банка. Но проблема в том, что пока эти платные парковки не работают. Насколько я знаю, ГИБДД не предоставляет данные о нарушителях парковки.

Еще один плюс Краснодара — здесь есть разметка. Это важный показатель. Разметка — это механизм, которым у нас в России редко кто пользуется. Многие муниципалитеты тратят деньги на установку заборов, но не находят средств на нанесение разметки. Есть богатые Москва, Питер, Тюмень, у которых есть деньги, а есть другие города, которые не могут правильно распланировать свой бюджет. Они говорят, что у них пробки, а ты им отвечаешь: ребята, ваша проблема вызвана тем, что вы просто не можете правильно эксплуатировать и использовать дорогу на 100%. Разметка помогает более эффективно использовать существующие дороги. Одна, пусть даже широкая дорога без размеченных полос движения всегда используется не на 100% Вот такой пример: в Москве с помощью разметки и знаков стали обособлять движение трамваев. Это дешевое решение, которое может позволить себе каждый город, но при этом эффективность трамвая сразу же выросла в несколько раз.

Что не понравилось?

Новые многоэтажные районы. Хорошего в них нет ничего. Это жилье, которое перекрывает первичные потребности человека — желание жить отдельно от бабушки, иметь удобства в квартире и просто иметь крышу над головой. Эти потребности понятны, и в прошлом эта схема была актуальна. Но теперь люди хотят большего, чем просто крыша над головой. А то, что сейчас строится, — это по сути общаги. Когда в твоем подъезде 100 квартир, ты не можешь запомнить в лицо своих соседей. Когда человек не знает тех, кто живет за порогом его квартиры, то и отношение к этому пространству у него соответствующее. Отсюда и сожженные кнопки в лифтах, расписанные стены, грязь, разбитые стекла. Люди паркуют машины на газонах, потому что не чувствуют, что этот газон — часть их собственного пространства. Как показывает опыт, эти дома начинают терять в цене, потому что люди хотят большего, чем просто закрывать свои базовые потребности. И такие районы начинают превращаться в трущобы. В районы заезжают маргиналы, и начинаются проблемы.

То, что я там видел, сложно назвать даже социальным жильем...

Я не увидел в Краснодаре ни одного дома или проекта, который решал бы задачу создания комфортных условий для жизни. Самая большая проблема в том, что человек просто не может найти на рынке предложение, которое его устраивает. Люди просто выбирают меньшее из зол. Вы говорите, что жилой комплекс на Восточно-Кругликовской считается хорошим? То, что я там видел, сложно назвать даже социальным жильем. Это жилье, которое построено по стандартам послевоенного времени. Я проходил через эти дворы — это просто ужас. Какой там уровень комфорт? Социальное жилье в Европе строится намного лучше.

Не понравилось, что в городе нет контроля над вывесками . Иногда складывается впечатление, что кто-то решил, что стена дома — это бесплатная газета с рекламой. И за этим шлаком теряется сама суть города. Не понравились маршрутки, появление которых — это всегда тревожный звонок о том, что транспортная система города деградирует. Но бороться с маршрутками нужно не просто отменяя их. У людей есть потребность передвигаться, и если вы ее не удовлетворяете, люди будут покупать машины и создавать пробки. Если вы просто отменяете, но ничего не даете взамен, то это странно и неправильно. Нужно понимать, почему люди любят маршруты и пользуются ими. И когда вы даете какую-то замену, нужно давать соразмерно или еще лучше. Если сегодня человек приходит на остановку и 10–15 минут не может дождаться общественного транспорта и уехать по своим делам, то завтра он на эту остановку не придет. Он вызовет такси — или накопит на «Жигули» и поедет создавать пробки и искать бесплатную парковку около своей работы.

Кто такие урбанисты и зачем они нужны?

Урбанисты — это не архитекторы, не дорожники, не транспортники. Это люди междисциплинарные, которые имеют знания из каждой области, видят общую картину и часто являются связующим звеном между городом, бизнесом и горожанами. Очень часто урбанисты оказываются под перекрестным огнем и мэрии, и местных жителей, но тем не менее они решают проблемы. Есть такая хорошая футболка с надписью на английском языке — «Я городской планировщик. Я решаю проблемы, о которых вы не знали и решения которых вы никогда не поймете ». Люди не всегда задумываются о том, что как устроено и должно быть на самом деле. Очень многие любят рассуждать о проблеме, сидя на диване, но не подозревая о подводных камнях. Приходится по десять раз повторять простые истины, прежде чем люди начинают понимать, что все на самом деле не совсем так, как они думают.