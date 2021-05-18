Сенаторы оценили, как в Адыгее выполняется индивидуальная программа по развитию региона

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

В Совете Федерации 17 мая обсудили индивидуальную программу развития Адыгеи

В Совете Федерации прошел круглый стол, где обсуждалась реализация индивидуальных программ развития некоторых областей и республик РФ. Его провел председатель Комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Кутепов отметил, что Совфед следит за проблемой разницы в уровне развития субъектов страны. По его словам, важно прорабатывать социально-экономическую ситуацию каждого региона по их слабым точкам.

Как напомнили в пресс-службе главы Адыгеи, в регионе в 2020 году начали реализовывать индивидуальную программу социально-экономического развития, рассчитанную до 2024 года. Ее кураторует Минсельхоз во главе с Дмитрием Патрушевым.

Читайте также:

Программа позволит реализовать важные для жителей республики проекты. На заседании министр сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что у Адыгеи есть значительный потенциал, а за последний год регион показал рост в некоторых секторах экономики.

В эту программу включили 30 мероприятий. В прошлом году началась реализация 25 из них, 12 проектов уже выполнены. Так, в Адыгее появилось здание детской поликлинники, медцентра, был сделан капремонт дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.

Читайте также:

В 2021 году начали реализацию еще пяти мероприятий, в том числе и крупных инвестиционных проектов. Так, в Адыгее хотят создать специальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера, провести работы по берегоукреплению реки Белой, завершить реконструкию автодороги «Даховская — плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, создать спортшколу по вольной борьбе.

Кроме того, идет капитальный ремонт здания театра в Майкопе, к земельным участкам для многодетных проводят коммуникации.

Мурат Кумпилов Совет Федерации Экономика

Новости

Сенаторы оценили, как в Адыгее выполняется индивидуальная программа по развитию региона
На набережной Новороссийска появился новый арт-объект
В центр Краснодара хотят запретить въезд грузовиков к концу года
В Краснодаре загорелся цех в районе завода МЖК
В поселке Российском Краснодара столкнулись два автомобиля и повредили столб ЛЭП
Власти Кубани рассчитывают, что летом в Геленджике не будет проблем с водоснабжением

Лента новостей

На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Вчера, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Вчера, 17:00
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Артур Каратай подводит итоги футбольного чемпионата России
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Сегодня, 09:11 Партнерский
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса

Реклама на портале