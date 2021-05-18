Сенаторы оценили, как в Адыгее выполняется индивидуальная программа по развитию региона
В Совете Федерации 17 мая обсудили индивидуальную программу развития Адыгеи
В Совете Федерации прошел круглый стол, где обсуждалась реализация индивидуальных программ развития некоторых областей и республик РФ. Его провел председатель Комитета по экономической политике Андрей Кутепов.
Кутепов отметил, что Совфед следит за проблемой разницы в уровне развития субъектов страны. По его словам, важно прорабатывать социально-экономическую ситуацию каждого региона по их слабым точкам.
Как напомнили в пресс-службе главы Адыгеи, в регионе в 2020 году начали реализовывать индивидуальную программу социально-экономического развития, рассчитанную до 2024 года. Ее кураторует Минсельхоз во главе с Дмитрием Патрушевым.
Программа позволит реализовать важные для жителей республики проекты. На заседании министр сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что у Адыгеи есть значительный потенциал, а за последний год регион показал рост в некоторых секторах экономики.
В эту программу включили 30 мероприятий. В прошлом году началась реализация 25 из них, 12 проектов уже выполнены. Так, в Адыгее появилось здание детской поликлинники, медцентра, был сделан капремонт дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.
В 2021 году начали реализацию еще пяти мероприятий, в том числе и крупных инвестиционных проектов. Так, в Адыгее хотят создать специальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера, провести работы по берегоукреплению реки Белой, завершить реконструкию автодороги «Даховская — плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, создать спортшколу по вольной борьбе.
Кроме того, идет капитальный ремонт здания театра в Майкопе, к земельным участкам для многодетных проводят коммуникации.