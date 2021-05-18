Сенаторы оценили, как в Адыгее выполняется индивидуальная программа по развитию региона

В Совете Федерации 17 мая обсудили индивидуальную программу развития Адыгеи

В Совете Федерации прошел круглый стол, где обсуждалась реализация индивидуальных программ развития некоторых областей и республик РФ. Его провел председатель Комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Кутепов отметил, что Совфед следит за проблемой разницы в уровне развития субъектов страны. По его словам, важно прорабатывать социально-экономическую ситуацию каждого региона по их слабым точкам. Как напомнили в пресс-службе главы Адыгеи, в регионе в 2020 году начали реализовывать индивидуальную программу социально-экономического развития, рассчитанную до 2024 года. Ее кураторует Минсельхоз во главе с Дмитрием Патрушевым.

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Программа позволит реализовать важные для жителей республики проекты. На заседании министр сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что у Адыгеи есть значительный потенциал, а за последний год регион показал рост в некоторых секторах экономики. В эту программу включили 30 мероприятий. В прошлом году началась реализация 25 из них, 12 проектов уже выполнены. Так, в Адыгее появилось здание детской поликлинники, медцентра, был сделан капремонт дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.

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