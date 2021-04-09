Ремонт спортшколы в Майкопе за 75 млн рублей пообещали закончить в этом году

Глава Адыгеи 8 апреля проверил, как продвигается реконструкция спортшколы по вольной борьбе за 75 млн рублей

Реконструкцией спортивной школы по вольной борьбе в Майкопе занимается подрядная организация «Румус». К 8 апреля техническая готовность объекта составила 80%. Ремонт планируют завершить в этом году. На реконструкцию направили более 75 млн рублей.

В здании сделают три зала — борцовский на два ковра, тренажерный и зал для общей физической подготовки. Рядом появится спортплощадка, а прилегающую территорию благоустроят.

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход работ и отметил важность развития в республике новых спортивных направлений, в том числе вольной борьбы.

Старший тренер спортшколы Анатолий Темботов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку и создание новых условий. По его словам, в республике вольной борьбой занимается около 400 детей.