В Адыгее предприниматели смогут получить льготные микрозаймы
Представители малого и среднего бизнеса в Адыгее смогут воспользоваться адресной финансовой поддержкой
Такая услуга предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», рассказали 15 апреля в пресс-службе администрации главы республики.
Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 млн рублей пяти предпринимателям.
«Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному — из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов», — уточнил начальник общего отдела Минэкономразвития и торговли республики Олег Нещеретов.
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Глава кредитного отдела Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи Елена Драгунова подчеркнула, что все микрозаймы являются льготными.
«В зависимости от категории заемщиков, которым они предоставляется, принимается дифференцированный подход к определению процентной ставки», — объяснила она.
Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году предпринимателям в Адыгее во время пандемии коронавируса стали выдавать кредиты под 1% годовых.