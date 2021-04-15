В Адыгее предприниматели смогут получить льготные микрозаймы

Представители малого и среднего бизнеса в Адыгее смогут воспользоваться адресной финансовой поддержкой

Такая услуга предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», рассказали 15 апреля в пресс-службе администрации главы республики.

Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 млн рублей пяти предпринимателям.

«Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному — из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов», — уточнил начальник общего отдела Минэкономразвития и торговли республики Олег Нещеретов.