В Адыгее предприниматели смогут получить льготные микрозаймы

Адыгея

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Представители малого и среднего бизнеса в Адыгее смогут воспользоваться адресной финансовой поддержкой

Такая услуга предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», рассказали 15 апреля в пресс-службе администрации главы республики.

Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 млн рублей пяти предпринимателям. 

«Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному — из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов», — уточнил начальник общего отдела Минэкономразвития и торговли республики Олег Нещеретов.

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Глава кредитного отдела Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи Елена Драгунова подчеркнула, что все микрозаймы являются льготными.

«В зависимости от категории заемщиков, которым они предоставляется, принимается дифференцированный подход к определению процентной ставки», — объяснила она.

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году предпринимателям в Адыгее во время пандемии коронавируса стали выдавать кредиты под 1% годовых.

Бизнес-сообщество Деньги Кредитование Малый и средний бизнес

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