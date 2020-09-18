В Адыгее началась реконструкция дороги к плато Лагонаки

Адыгея

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В Адыгее с августа ведется масштабная реконструкция дороги от станицы Даховской к плато Лагонаки

До конца 2021 года дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 11 км дороги, оборудовать площадки для отдыха автомобилистов, а также расширить ее на 2 метра и довести до 3-й категории. На это потратят почти 455 млн рублей в рамках программы «Социально-экономическое развитие Адыгеи».

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 сентября указал на необходимость соблюдения всех технологических требований при строительстве и реконструкции дорог на участках со сложным горным рельефом, а также создания условий для безопасного и комфортного придорожного сервиса. Это касается также улучшения пропускной способности дороги, особенно в высокий туристический сезон.

Глава Адыгеи поручил минстрою республики держать на постоянном контроле соблюдение плана-графика, взаимодействовать с Краснодарским краем, где также проходит участок дороги к плато Лагонаки.

Дороги Курорты и туризм Мурат Кумпилов Ремонт дорог

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