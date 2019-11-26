Адыгея направила на утверждение индивидуальную программу развития региона
Адыгея совместно с федеральными органами власти подготовила проект индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года
Программа согласована с федеральным куратором региона (Министерством сельского хозяйства РФ), и направлена на утверждение в Министерство экономического развития России. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил 26 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву.
«У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», — сказал руководитель республики.
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Индивидуальная программа предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе снятие ограничений в энерго- и газоснабжении, создание необходимой транспортной инфраструктуры, строительство соцобъектов.
Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшения экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что работу по индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективным образом. На встрече особое внимание уделили социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению рабочих мест.
«Мы проводим большую работу в социальной сфере. В настоящее время в республике строится 12 детских садов. Возводятся школы по 1,1 тыс. мест. Со следующего года усиливаем работу по первичному звену здравоохранения. И все решения, которые были приняты на федеральном уровне, будут иметь отражение в нашей работе», — заверил глава Адыгеи.
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