Адыгея направила на утверждение индивидуальную программу развития региона

Адыгея

Распечатать

Адыгея совместно с федеральными органами власти подготовила проект индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года

Программа согласована с федеральным куратором региона (Министерством сельского хозяйства РФ), и направлена на утверждение в Министерство экономического развития России. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил 26 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», — сказал руководитель республики.

Читайте также:

Индивидуальная программа предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе снятие ограничений в энерго- и газоснабжении, создание необходимой транспортной инфраструктуры, строительство соцобъектов.

Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшения экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что работу по индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективным образом. На встрече особое внимание уделили социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению рабочих мест.

«Мы проводим большую работу в социальной сфере. В настоящее время в республике строится 12 детских садов. Возводятся школы по 1,1 тыс. мест. Со следующего года усиливаем работу по первичному звену здравоохранения. И все решения, которые были приняты на федеральном уровне, будут иметь отражение в нашей работе», — заверил глава Адыгеи.

Дмитрий Медведев Мурат Кумпилов Социальные программы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крыму двое детей насмерть отравились неизвестным веществом в квартире
Ступор и растерянность. МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове в 2016 году
В Адыгее с начала года на 9% увеличилось число новых случаев ВИЧ-инфекции
Краснодар попал в топ-5 городов России с самым высоким уровнем жизни
В Краснодаре девушка откусила часть уха сотруднице караоке-клуба
«Курорт Красная Поляна» устроил «Черную пятницу» со скидками на проживание и ски-пассы

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале