Адыгея направила на утверждение индивидуальную программу развития региона

Адыгея совместно с федеральными органами власти подготовила проект индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года

Программа согласована с федеральным куратором региона (Министерством сельского хозяйства РФ), и направлена на утверждение в Министерство экономического развития России. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил 26 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», — сказал руководитель республики.