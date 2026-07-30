От калифорнийских бассейнов до кубанских художников. В Краснодаре пройдет выставка By the pool

Экспозицию курирует Алексей Угольников. Он объединил работы нескольких поколений краснодарских художников, среди которых Игорь Михайленко, Сергей Таушанов, Глеб Баранов, Дима Брок, Настя Булгакова, Саша Горэп, Ирина Мартусенко, Ваня Миньков, Диана Михайлова, Дима Нардид, Лиля Ниаури, Настя Отпад, Даша Свит. Сам куратор также представит свои работы.

31 июля в 19:00 в студии современного искусства «Любовь и Голуби» откроется выставка By the pool. Проект посвящен недавно ушедшему британскому художнику Дэвиду Хокни, чье творчество стало одним из символов искусства второй половины XX века.

Название выставки отсылает к одной из самых известных тем в творчестве Хокни — бассейнам. Однако проект не ограничивается этим. По словам организаторов, художников вдохновили графичная эстетика калифорнийских бассейнов, яркие декоративные цвета, эксперименты с фотографией, коллажем и цифровой графикой, а также любовь британского художника к элементам повседневной жизни и домашним животным.

Выставка будет работать только один вечер. По словам куратора Алексея Угольникова, такой формат обусловлен не только практическими причинами, но и является частью художественной идеи.

«Обычно, когда выставка проходит в студии или квартире, сложно обеспечить ее функционирование в рамках повседневной деятельности, поэтому выбирается формат однодневной работы. Второй аспект заключается в определенной перформативности акта вернисажа. Зрители понимают, что событие происходит только здесь и сейчас. В определенном роде они становятся соавторами этого перформанса. Эта ограниченность во времени, эффект присутствия и невозможность повторения являются важными составляющими действия», — рассказал Юга.ру Алексей Угольников.

Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.