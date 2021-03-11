В Майкопской детской поликлинике и центре для предпринимателей побывали сенаторы

Адыгея

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11 марта сенаторы осмотрели новые объекты здравоохранения в Адыгее и обсудили поддержку местных предпринимателей

Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона. Накануне участники заседания посетили отремонтированные дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме.

Кроме того, они побывали в фельдшерско-акушерском пункте в хуторе Шевченко, чтобы оценить качество предоставления медицинской помощи в сельской местности. Сегодня сенаторы осмотрели объекты здравоохранения в Майкопе, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

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Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков рассказал членам Совета Федерации, что в рамках индивидуальной программы развития Адыгеи в густонаселенном микрорайоне города создали комплекс учреждений здравоохранения.

Так, в прошлом году в Майкопе открыли новый Медицинский центр. Рядом с ним построили здание для детской поликлиники, торжественное открытие которой состоялось 4 марта этого года.

Чиновник объяснил, что медучреждения раньше располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий. Эти задачи удалось решить благодаря индивидуальной программе.

Так как развитие малого и среднего предпринимательства является одним из направлений индивидуальной программы, сенаторы также осмотрели центр «Мой бизнес».

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Представители Совета Федерации поинтересовались, пользуются ли местные предпринимателями господдержкой. Руководство центра сообщило, что в 2020 году здесь оказали более 4 тыс. услуг. Так, например, было выдано 210 микрозаймов на сумму 548 млн рублей и 62 поручительства общей суммой 127 млн рублей.

Кроме того, на базе организации работает Центр поддержки экспорта. Благодаря участию Центра местные предприниматели заключили 18 контрактов на экспорт продукции. В 2021 году на реализацию региональных проектов по поддержке МСП через Центр планируют направить более 51,5 млн рублей.

Здравоохранение Малый и средний бизнес Медицина Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса Совет Федерации Экономика

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В Майкопской детской поликлинике и центре для предпринимателей побывали сенаторы
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