В Майкопской детской поликлинике и центре для предпринимателей побывали сенаторы

11 марта сенаторы осмотрели новые объекты здравоохранения в Адыгее и обсудили поддержку местных предпринимателей

Напомним, 10 марта в Адыгее стартовало выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона. Накануне участники заседания посетили отремонтированные дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме.

Кроме того, они побывали в фельдшерско-акушерском пункте в хуторе Шевченко, чтобы оценить качество предоставления медицинской помощи в сельской местности. Сегодня сенаторы осмотрели объекты здравоохранения в Майкопе, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков рассказал членам Совета Федерации, что в рамках индивидуальной программы развития Адыгеи в густонаселенном микрорайоне города создали комплекс учреждений здравоохранения.

Так, в прошлом году в Майкопе открыли новый Медицинский центр. Рядом с ним построили здание для детской поликлиники, торжественное открытие которой состоялось 4 марта этого года. Чиновник объяснил, что медучреждения раньше располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий. Эти задачи удалось решить благодаря индивидуальной программе.

Так как развитие малого и среднего предпринимательства является одним из направлений индивидуальной программы, сенаторы также осмотрели центр «Мой бизнес».