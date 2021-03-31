В кинотеатре Энема появились места для маломобильных зрителей

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 30 марта ознакомился с результатами строительства и капремонта социально значимых объектов в Энеме

В первую очередь руководитель региона побывал в культурно-спортивном досуговом центре (КСДЦ). Там работают 32 клубных формирования и занимаются более 700 человек. Кроме того, в центре есть музей с четырьмя экспозициями и более чем 5 тыс. экспонатов, а также модельная библиотека с общим книжным фондом около 14,6 тыс. единиц.

Здание построили в 1980 году, оно нуждалось в капитальном ремонте. В 2020 году центр удалось отремонтировать в рамках индивидуальной программы развития региона. На это было потрачено 54,3 млн рублей.

Кроме того, комплекс получил 5 млн рублей от Фонда кино на модернизацию кинозала, который может разместить 294 человека. Там есть места для маломобильных граждан. Глава Адыгеи побывал в новом кинозале и примерил 3D‑очки.

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После этого руководитель региона осмотрел детский сад «Нэфсэт». Дошкольное учреждение стоимостью 170 млн рублей построили в 2019 году. Учреждение рассчитано на 240 детей. В «Нэфсэт» дети изучают культуру и традиции адыгского народа. Так, например, в детсаду есть две группы, где занятия для детей разных национальностей проводятся на адыгейском языке.

«За последние два года в республике построено девять новых детских садов и три пристройки к действующим дошкольным учреждениям. В этом году за счет средств федерального бюджета в республике будут построены еще четыре детских сада на 480 мест — в Красногвардейском и Шовгеновском районах», — отметил Мурат Кумпилов.

Дети Детские сады Капремонт Кинопрокат Мурат Кумпилов Строительство

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В кинотеатре Энема появились места для маломобильных зрителей
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