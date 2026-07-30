В Краснодарском крае туристки использовали обломок БПЛА как защиту для костра

В сети обсуждают видео с пляжа, где туристки используют найденный обломок беспилотника для разведения костра

Автор видео с иронией комментирует происходящее: «Эти хрупкие девочки нашли беспилотник на пляже и притащили от него крыло, чтобы ветер костер не задувал».

30 июля телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал видео, снятое на одном из пляжей Краснодарского края. На кадрах две туристки используют найденный на берегу фрагмент БПЛА в качестве защиты от ветра при разведении костра.

Позже она шутливо добавила, что именно такие ситуации пугают ее больше, чем ночевка в палатке.

Подобные действия могут быть опасны. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним, прикасаться, переносить или разбирать их. Даже после падения в конструкции могут оставаться взрывоопасные элементы, способные сработать при внешнем воздействии.

При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо сообщить об этом по телефону 112.

Кроме того, в декабре 2025 года в Краснодарском крае ввели административную ответственность за съемку БПЛА и ПВО. Речь идет о фото, видео, координатах и другой информации, по которой можно определить расположение военной техники, подразделений, а также оценить последствия атак, диверсий и других ЧС. Для нарушителей предусмотрены штрафы.