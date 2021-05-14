Сенатор РФ оценил работу Адыгеи по защите региональных брендов

Председатель комитета Софета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав Тимченко выразил мнение, что без учета и защиты интересов граждан невозможно построить современное цивилизованное общество.

«Система защиты прав потребителей является одной из чувствительных сфер в нашем обществе, которая, вместе с тем, напрямую связана с поддержкой добросовестных производителей товаров и услуг», — подчеркнул сенатор.

Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. Эта работа важна для развития внутреннего туризма.