Сенатор РФ оценил работу Адыгеи по защите региональных брендов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 14 мая встретился с сенатором Софета Федерации РФ Вячеславом Тимченко
Председатель комитета Софета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав Тимченко выразил мнение, что без учета и защиты интересов граждан невозможно построить современное цивилизованное общество.
«Система защиты прав потребителей является одной из чувствительных сфер в нашем обществе, которая, вместе с тем, напрямую связана с поддержкой добросовестных производителей товаров и услуг», — подчеркнул сенатор.
Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. Эта работа важна для развития внутреннего туризма.
Глава региона сказал, что благодаря поддержке Совета Федерации республике удалось защитить товарный знак «адыгейский сыр». А создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма, привлекающего внимание жителей разных регионов России.
Также Кумпилов и Тимченко обсудили направления законодательной сферы, которые требуют сотрудничества Правительства РФ, Совета Федерации и парламентариев в регионах.
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Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году Верховный суд России закрепил право производить сыр под названием «Сыр адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. После этого производители из других регионов пытались добиться права делать адыгейский сыр, но в октябре 2020 года сыроделы Адыгеи окончательно добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других субъектов РФ.