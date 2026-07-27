В российском футболе клубы содержат госкорпорации, региональные бюджеты и миллиардеры. Краснодарская «Кубань» — исключение: уже восемь лет она живет на членские взносы и пожертвования болельщиков. После банкротства всенародно любимого клуба фанаты зарегистрировали общественную организацию, выкупили на ночных торгах эмблему с датой «1928», собрали команду и заявились в чемпионат края. Сегодня возрожденная «Кубань» идет четвертой в своей группе, а ее история — уникальный для страны случай «народного клуба». Специально для Юга.ру журналист Виктор Венгерский поговорил с ветеранами фан-движения и его юным активом, а также восстановил хронологию этих восьми лет — в формате футбольного матча, минута за минутой. Совсем недавно закончился чемпионат мира, но большой футбольный сезон в России только начинается: завершился первый тур премьер-лиги. В городе и крае хватает людей, готовых болеть вживую, — и это не только болельщики «Краснодара», но и «Кубани». Не той, что выступала во второй лиге и до недавних пор называлась «Урожаем», а команды, созданной восемь лет назад, после гибели большого клуба, — сначала в воображении преданных фанатов, затем на бумаге, а после и на футбольном поле. #КубаньЖива и #ВремяВерных — под такими хэштегами на главной странице сайта КРОО «ОКФБ Кубань» висит сообщение о воссоздании клуба силами ветеранов фан-движения и рядовых болельщиков. Сложная аббревиатура расшифровывается так: Краснодарская региональная общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань». Именно с нее все и началось. Организация появилась и была юридически зарегистрирована еще на закате существования большого клуба, до банкротства и расформирования, — как попытка объединить всех, кто поддерживает «Кубань». Ведь «Трибуна Юг» — главное фанатское объединение «кубанцов» — имела внушительный состав и серьезное влияние по части активной поддержки команды. Как рассказали нам члены правления КРОО, первоначальной целью организации было представлять интересы кубанских болельщиков внутри страны и за рубежом — в том числе организовывать поездки на матчи сборной. Неформальные группы существовали и раньше — теперь их решили закрепить юридически.

© Фото Юли Доник

«Кубань» сегодня выступает в первенстве Краснодарского края (второе название турнира — Кубок губернатора). Фактически это седьмая лига российского футбола. Стартовав в апреле с двух ничьих (0:0 в Усть-Лабинске и 2:2 с «Урожаем» из Динского района), «Кубань» затем одержала шесть побед подряд с общим счетом 32:9. Несмотря на пробуксовку (в последующих пяти матчах команда уступила трижды), «Кубань» находится в группе лидеров и занимает четвертое место с 24 очками. Форвард и капитан команды Виктор Яковлев возглавляет список бомбардиров четвертой группы с 23 голами, отметившись пятью голами в недавней встрече с «Восходом». Тренирует команду уроженец Выселок Виталий Баламестный, не понаслышке знающий южный футбол: в прошлом он играл за сочинскую «Жемчужину», «Краснодар-2000» и ставропольское «Динамо». Мы поговорили с разными поколениями болельщиков — от ветеранов трибуны до вчерашних школьников — и решили рассказать, что происходило с клубом в течение последних восьми лет. Хронологию возрожденной «Кубани» мы представили в формате футбольного матча. Итак, стартовый свисток! 1-я минута. Возникновение идеи «Мысль о том, что «Кубани» необходимо помочь, появилась еще до окончания сезона-2017/18, — рассказывает Дмитрий Войтенко, руководитель КРОО и один из самых выездных болельщиков клуба. — Клуб вели к банкротству, и хотелось изменить ситуацию к лучшему. Перспективы были туманные, но «Трибуна Юг» собирала тогда очень большую аудиторию, и бросать ее было нельзя. К тому моменту уже существовала общественная организация, созданная уважаемыми в среде болельщиков людьми (официально о создании КРОО объявили 30 мая 2018 года), — тогда как проекта «Урожай» еще и на бумаге не было. Когда сезон завершился, мы решили на базе организации создать комьюнити, способное объединять болельщиков вокруг общей цели — сохранять историю клуба и продолжать ее. Естественно, готовый план возник не сразу. Сначала пытались консолидировать тех, кто был рядом. Переработали устав, перепрофилировали юрлицо под новые цели и задачи, ввели систему членских взносов». На сайте КРОО в разделе «Цели и задачи» говорится, что основная цель организации — «функционирование футбольного клуба «Кубань», созданного Организацией, и объединение футбольных болельщиков». Первостепенные задачи: вернуть клубу профессиональный статус;

привлечь инвесторов и спонсоров, способных обеспечить успешное выступление в соревнованиях;

обеспечить управление клубом болельщиками;

создавать положительный имидж в СМИ и популяризировать клуб. «То есть возрождение футбольного клуба — не единственная задача. Главная на данном этапе, но не единственная, — добавляет Дмитрий Шихов, член КРОО, отвечающий за связи с общественностью и медиа. — Пришло понимание: команда должна сохраниться в том или ином виде, потому что есть болельщики, которым она нужна. На встречах правления появлялись ветераны и бывшие игроки желто-зеленых, небезразличные к судьбе клуба, — с ними обсуждались возможные варианты развития событий. Тогда и началось сотрудничество со Станиславом Лысенко. За основу взяли его команду «Надежда», выступавшую в чемпионате края, — на ее базе общественная организация начала комплектовать «Кубань» с новыми целями и задачами».

© Фото из сообщества «Трибуна Юг», vk.ru/tribunesouth

15-я минута. Создание команды Возрожденная «Кубань» заняла место в чемпионате края вместо ФК «Надежда», начинавшего сезон-2018 в Кубке губернатора. Переименование утвердил президиум краевой федерации футбола 26 августа 2018 года; на сайте федерации название «Надежда» фигурировало вплоть до 17-го тура (12 сентября). То, что команду не создали с нуля, а преобразовали из существующей, недоброжелатели клуба до сих пор ставят ему в упрек. Андрей Титов, представитель олдскульной группы болельщиков, «пробивший» более ста выездов за «Кубань» [то есть посетивший больше сотни гостевых матчей. — Прим. Юга.ру], вспоминает: «Вскоре после банкротства краевая администрация заявила, что будет делать новый клуб под другим названием, а через какое-то время ему вернут имя «Кубань» (пользоваться прежним товарным знаком тогда было запрещено). Мы этому не очень верили: изначально нас убеждали, что и банкротства не произойдет, и клуб уцелеет. Связываться с властями и иметь с ними общие дела мы не хотели. Поэтому в июле пошли разговоры: давайте создадим свой клуб и заявим его в чемпионат края. Благодаря Стасу Лысенко это и произошло».

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Одновременно был зарегистрирован новый клуб «Урожай» (изначально его собирались назвать «Екатеринодаром»), заявившийся в первенство ПФЛ. Согласно решению исполкома РФС, преемственности с ФК «Кубань» у него не было — 27 июля это официально подтвердил и сам клуб. Через два года «Урожай» переименовали в ПФК «Кубань», однако 23 августа 2020 года на внеочередном собрании КРОО 81 % проголосовавших не признали ПФК преемником. «Если не ошибаюсь, первый матч «Урожая» и первый матч обновленной «Кубани» состоялись почти одновременно, чуть ли не на одной неделе, — вспоминает Андрей Титов. — И именно тогда начался раскол между болельщиками. Те, кто поверил «старым новым» кураторам, решили, что без них не выплыть, — сразу начали болеть за «Урожай» и на любительскую «Кубань» даже не ходили. Хотя мы все варились в одном котле и вместе обсуждали: давайте делать свой клуб. Но некоторые не поверили, что у нас получится. Были и те, кто так и не смог выбрать: считали, что оба клуба представляют «Кубань», и поддерживали обоих — даже катались на выезды за обе команды. Однако у нас нет к ним обид. Если кто-то захочет перейти к нам из того лагеря, мы встретим такого человека с радостью. Наши двери открыты».

«Получается, от последнего матча профессиональной «Кубани» до создания полноценной любительской команды прошло всего два месяца, — продолжает Дмитрий Войтенко. — Команду построили из уже существующей. Отвечая на упреки, скажу: мы просто не хотели терять время. Необходимо было действовать, пока люди не остыли от футбола. Так что прямо по ходу чемпионата «Надежду» переименовали в «Кубань». Если раньше команда Лысенко растила молодые кадры, то теперь у нее появились совсем другие цели и задачи. Ее сразу начали наполнять игроками и сотрудниками — такими как наш администратор Сергей Юрченко, представитель болельщиков и очень важный человек в структуре клуба. Чтобы «Кубань» продолжала жить в привычном ритме, требовалась скорость в принятии решений — в том числе в привлечении спонсоров. Уж не помню, какое место заняли по итогам первого сезона, но из группы тогда не вышли. Зато смогли полноценно подготовиться к сезону-2019: провели работу с болельщиками, позвали людей на трибуну. На первый матч на стадионе «Кубань» пришло около шести тысяч зрителей — колоссальная цифра для чемпионата края. А когда в 2020 году «Урожай» переименовывали в ПФК «Кубань», мы провели внеочередное собрание КРОО. Устроили голосование и дали высказаться каждому. Голосовали открыто: в бюллетенях указывались фамилии. Графы были такие: «поддержать экс-«Урожай» после переименования», «не поддерживать», «воздержаться». Собрание решило не поддерживать. Это официальная позиция КРОО, а не только моя или кого-то из лидеров. Была задача дать людям полную свободу. Даже когда меня спрашивали: «Дима, а ты как думаешь?» — я отвечал, что не буду высказывать мнение, чтобы ни на кого не влиять. Результат был очень убедительный: процентов 80 проголосовали за «не поддерживать». Уже в наши дни, летом 2026-го, стало известно, что ПФК «Кубань» не прошел лицензирование во Вторую лигу А и не сыграет в предстоящем сезоне.

© Фото Юли Доник

30-я минута. Выкуп эмблемы 10 августа 2021 года КРОО удалось выкупить эксклюзивное право на бренд ФК «Кубань». «Когда «Кубань» только вступила в процедуру банкротства, ее имущество оценили и планировали выставить на торги, — говорит Дмитрий Шихов. — Мы понимали, что наш следующий ход — выкуп самых важных элементов клуба на аукционе. Вокруг этой идеи болельщики консолидировались во второй раз: мы начали собирать средства и готовиться к торгам. Подготовка заняла около полутора месяцев. Эмблема была разделена на два товарных знака и выставлялась двумя отдельными лотами. Цветную и монохромную (черно-белую) версии удалось выкупить суммарно более чем за 6 млн рублей: за первый лот отдали чуть более пяти, за второй — миллион с лишним. Многие ребята внесли очень большие суммы. За цветную эмблему шла напряженная борьба, и мы точно были не одни. Торги шли до глубокой ночи — представители КРОО не спали и участвовали до самого их завершения. На один шаг (то есть разовое повышение на минимальную сумму) давалось полчаса. В итоге победили: эмблема досталась общественной организации, конкуренты в какой-то момент отказались от борьбы. Названия организаций, что с нами соперничали, болельщику «Кубани» ни о чем не скажут — условная компания по ремонту принтеров, в таком духе. Официально никто из представителей ПФК «Кубань» в торгах не участвовал».

Юрист и активный болельщик «Кубани» Вячеслав вспоминает: «После покупки начался второй этап. Мало выкупить эмблему — нужно правильно зарегистрировать ее в Роспатенте (Федеральной службе по интеллектуальной собственности). Нам помогали два человека: один консультировал по порядку проведения торгов, второй — патентный поверенный. Вообще в масштабах даже такого крупного региона, как наш, подобными вещами занимаются всего две организации, а реальных специалистов очень мало. На этом этапе мы столкнулись с новыми проблемами: арбитражному управляющему нужно было снять в суде банкротные обременения. Эмблему продать — продали, а обременения не сняли. И только потом начался третий этап — перерегистрация. Тут к нам возникли вопросы по поводу несовпадения годов основания клуба и общественной организации: дескать, на эмблеме мы видим «1928», а у нас указан 2018-й. Не будет ли это вводить в заблуждение потребителей? Бюрократия, одним словом. Но и здесь мы справились. Вооружившись информацией из книг Игоря Гайдашева, историка ФК «Кубань», мы вместе с патентным поверенным подготовили ответ на 25 страницах, где доказывали, что рынок нашего бренда весьма ограничен: как минимум поклонниками «Кубани», как максимум — теми, кто интересуется футболом. Вопрос — на страничку, ответ — на 25. В итоге вся процедура, от подготовки к торгам до регистрации, растянулась примерно на год». Выкупив и зарегистрировав эмблему, болельщики из КРОО получили полное право использовать ее уже в сезоне-2022.

© Фото Юли Доник

45-я минута. Перерыв Он случился не только в нашей хронологии, но и в жизни клуба — и затянулся на три года. «С 2022 по 2025 год мы, к сожалению, не выступали в соревнованиях: из-за последствий пандемии коронавируса и других причин организация не смогла найти средства на краевые турниры, — признает Дмитрий Войтенко. — Сегодня та ставка исключительно на чемпионат края видится нам большой ошибкой: нужно было заявляться хотя бы в первенство города. Чем больше играешь, тем больше ты на виду. Стабильно выступающая команда каждым матчем зарабатывает репутацию, а она позволяет привлекать более квалифицированных игроков, крупных спонсоров и болельщиков на трибуну». 46-я минута. Деньги и управление «В прошлом сезоне мы так и сделали — заявились в чемпионат города и перезапустили проект, — продолжает Войтенко. — За время участия в городском первенстве обросли новыми связями, нашли людей, готовых помогать». Дмитрий Шихов: «Как раз в прошлом году у нас появился постоянный спонсор — Index IQ (сеть магазинов электроники), но пока он единственный. В идеале нужны еще два-три, чтобы повысить уровень. Мы ищем спонсоров по рекламной модели и вместе с Index IQ проводим разные активности: детский футбольный турнир среди городских школ, турнир по смешанным единоборствам среди болельщиков под эгидой спонсора. В соцсетях запускаем маркетинговые кампании с его участием — это приносит партнеру лояльность болельщиков. Размещаем рекламу на форме, на пресс-воллах. Это действенный маркетинговый механизм, а не просто благотворительность. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству как юридических, так и физических лиц». Есть у КРОО и лицензионные доходы: в 2022 году Апшеронский пивоваренный завод запустил линейку пива «Кубань» — договор о праве использования клубной эмблемы заключен между КРОО и ООО «ТПК Кубанские минеральные воды» (юрлицом завода). Ежемесячные отчисления от продаж организация — под контролем Минюста — расходует на уставные цели.

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«В поиске спонсоров мы действуем системно, — говорит Шихов. — В начале прошлого сезона делали холодный обзвон городских компаний: приготовили презентацию, наняли менеджера. Это было первичное касание: кто-то интересовался, получал презентацию, с кем-то велся диалог, но дальше начального этапа мало с кем продвинулись. С того момента мы подросли, появились более успешные кейсы. Понятно, что крупные компании с охватом в несколько сотен тысяч человек вряд ли отнесутся к такому предложению серьезно — наша доля в их обороте была бы незначительна. А вот малому бизнесу, возможно, будем интересны — с ним и хотим сотрудничать. Живой пример: когда болельщики покупают что-то у нашего нынешнего спонсора, они прямо в атрибутике фотографируются с покупкой на фоне магазина. Мы выкладываем эти материалы на своих ресурсах, формируя лояльность к спонсору у аудитории соцсетей и всего комьюнити «Кубани». Взаимовыгодная история — все это предлагаем и потенциальным партнерам. В этом году мы более профессионально подошли к «упаковке» соцсетей. Ребята из российского маркетингового агентства Playmaker разработали концепцию и дизайн — нас познакомил соратник в мире спортивного маркетинга Евгений Мазур. Они помогли посмотреть на все глазами спортивной аудитории: на что сделать упор, что может зайти среднестатистическому любителю футбола. Через опросы и кастдевы [глубинные интервью. — Прим. Юга.ру] среди желто-зеленых болельщиков мы выясняли, чем «Кубань» влюбила в себя каждого из них. Логотипы Index IQ и Playmaker размещены на форме команды — но место для двух-трех партнеров еще найдется. Также развиваем TikTok, где уже пошли массовые просмотры: надеемся, это принесет новую, молодую аудиторию. И, конечно, хотелось бы, чтобы возвращались болельщики «Кубани», которые раньше ходили на родной стадион, а сейчас сомневаются, нужно ли им это. Для тех, кто хочет приносить пользу клубу, есть вакансии на общественных началах — в пресс-службе, отделах маркетинга и медиа, в работе с партнерами. Нас можно найти в соцсетях: @zhivi_kuban. Там же — календарь, информация о выездах и много другого интересного».

© Фото Юли Доник

О том, насколько уникален клуб, созданный и финансируемый болельщиками, мы тоже поговорили с Дмитрием Шиховым: «В России такое встречается крайне редко. Знаем, что во Владивостоке болельщики «Луча» занимаются сейчас чем-то подобным. Мы никого не копировали, но понимали, что схема рабочая и в мире используется. В Европе таких случаев немало: я знаю про бухарестский «Рапид», а футбольный блогер Карп сравнивал нас с «Атлетиком» из Бильбао — без нашей инициативы, если что. В Испании вообще развита тема с так называемыми сосьос (socios) — это когда болельщики участвуют в управлении клубом. У «Барселоны» их около 150 тысяч: официальные члены и совладельцы клуба, они обладают правом голоса и выбирают президента. Как и у нас, там проводят ежегодные собрания: приходят десятки тысяч человек и принимают ключевые решения. Вопрос лишь в том, чем они ограничены. Сами сосьос командой напрямую не занимаются: их много, они платежеспособны — формируют бюджет и нанимают топовых профессионалов, которые берут на себя управление.

В Германии организация болельщиков управляет «Шальке-04» — я видел фотографии их полного стадиона, по шестьдесят тысяч зрителей собирается. Эти люди определяют стратегию и вектор движения клуба. А в Англии еще в 2005 году болельщики «Манчестер Юнайтед», несогласные с приходом новых владельцев, создали «ФК Юнайтед оф Манчестер», выступающий сейчас в низших лигах. «Мазервелл», с которым мы играли в Лиге Европы, тоже прошел этот путь — наши ребята общались с ними на выезде в Шотландии. В каждой стране своя специфика, но участие болельщиков в управлении европейскими клубами достаточно высокого уровня — это факт. У нас в КРОО сейчас около сотни членов, в пиковый период доходило до трехсот. Взносы — 750 рублей в месяц; плюс отчисления от пивоваров за товарный знак. Все средства идут на функционирование команды, никто на этом не зарабатывает. КРОО официально зарегистрирована в Минюсте и платит налоги. «Кубань» из бюджета деньги не берет, а, наоборот, пополняет его». 60-я минута. Первый выезд Я побывал на двух домашних матчах «Кубани» в нынешнем сезоне — с «Урожаем» из Динского района (2:2) и «Урожаем-2» из Афипского (4:3). Оба прошли на резервном поле стадиона «Кубань». Команда играет ярко, в открытый футбол — о чем говорит количество забитых мячей. На фан-секторе стабильно собираются 80–100 активных болельщиков. Кричалки и песни преимущественно те же, что и десять лет назад, но пару новых вещей я для себя отметил. Мне — в прошлом активному выездному фанату «Кубани» с четырьмя десятками выездов за спиной, включая еврокубковые, — было приятно вновь погрузиться в подзабытую атмосферу. С Андреем Титовым, входящим в топ-5 самых выездных болельщиков «Кубани», мы знакомы очень давно и много где вместе бывали. Тема выездов всегда волнует любого фаната — о них и поговорили.

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«На первом выезде сезона-2026, в Усть-Лабинске, собралось около 130 кубанских болельщиков — сектор по части поддержки получился хорошим. Жаль, вничью сыграли. Последний раз мы такой состав собирали еще в Новотроицкой, в самом начале нашего пути. Усть-Лабинск вообще стал для нас знаковым: это первый выезд за пять лет, после Славянска-на-Кубани в 2021-м. Поэтому мы волновались и прикидывали, сколько нас поедет. А вот второй выезд, в Белореченск, превзошел ожидания: 339 человек — я на фото прямо по головам считал. И крупно победили — 3:0. Причем на секторе я встречал людей, которых не видел до 10 лет. Раньше, когда «Кубань» играла в премьер-лиге и ФНЛ, а расстояния были совершенно иными, за выезд считались поездки минимум за сто километров. Сейчас, конечно, все иначе. Консилиум самых выездных болельщиков решил: выезд — это поездка в населенный пункт, до которого невозможно добраться пригородным транспортом. Афипский — не выезд, а все, что дальше, — уже да: условная Северская считается. Еще решили пойти навстречу ребятам, которые болеют за бывший «Урожай»: все выезды, «пробитые» за «Кубань» до банкротства, мы заморозили. Допустим, у меня их 110. А теперь отдельно считаются выезды за любительскую команду и за ПФК. В этом сезоне к нам пришло очень много молодежи — в том числе немалая часть перебралась из движения болельщиков ПФК. Сейчас на секторе баланс между ветеранами и молодежью примерно 60 на 40 в пользу олдов».

© Фото из сообщества «Трибуна Юг», vk.ru/tribunesouth

75-я минута. Взгляд в будущее «Правление общественной организации хочет возродить клуб, который будет считаться легитимным правопреемником и официально продолжит историю обанкротившейся «Кубани». В такой формулировке цель ставит перед собой только наша организация, — говорит Дмитрий Войтенко. — Спортивная задача на текущий год — выйти в четверку лидеров группы и сыграть в плей-офф: регулярный чемпионат заканчивается в конце сентября, а в октябре начнутся матчи на вылет. Кроме того, до конца года мы планируем направить в РФС повторный запрос — хотим получить подробный и понятный ответ, какие шаги необходимы для возвращения «Кубани» в профессиональный футбол. На прошлое обращение нам лишь указали на риски, связанные с высокой долговой нагрузкой обанкротившегося клуба». Будущее клуба — это и его молодые болельщики, с которыми мы тоже пообщались. Они помогают команде кто чем может: рисуют баннеры, готовят перформансы, сочиняют тексты речевок и, конечно, поддерживают «Кубань» голосом на матчах. «Мне шестнадцать лет, и за «Кубань» я болею четыре года, — говорит Святослав Панкратов. — Я переехал в Краснодар летом 2021-го, но поначалу совершенно не интересовался футболом. Примерно через год обратил внимание на ФК «Краснодар» и решил сходить на последнюю игру того календарного года — с «Зенитом» (последний матч РПЛ в городе, где не требовался Fan ID). Из-за громадного ажиотажа я не смог купить билет, а отец, в молодости побывавший в «фанатской шкуре», понимал всю абсурдность паспорта болельщика. Поэтому он повел меня на стадион «Кубань», где тогда играла одноименная команда — но с приставкой ПФК. Помню, был матч с ивановским «Текстильщиком». Я начал ходить на южную трибуну: очень уж сильно зацепила атмосфера фан-сектора. Позже стал ходить и на гандбол, а в октябре 2023-го попал на легендарный матч гандбольной «Кубани» против ЦСКА: был ошеломлен масштабным перформансом в честь 50-летия клуба и поражен количеством людей на трибунах. К слову, тогда у меня появилась ежегодная традиция меняться стикерами с выездными армейскими болельщиками. Вскоре, во время одного из гандбольных матчей, ко мне подошли старшие ребята во главе с Дмитрием Войтенко и предложили ходить с ними на любительскую «Кубань». Тогда проблема сменяемости поколений в коллективах стояла куда острее, чем сегодня, — потому и обратились ко мне. Я был очень рад: с тех пор двигаюсь с этими людьми, с коллективом «Кубань Ультрас». Часто общаюсь с молодежью, которая еще не состоит в движении, но очень хочет присоединиться, — помогаю им интегрироваться. Немного рисую — в основном граффити: иногда делаю наклейки, которые сам же и расклеиваю по городу. А на днях смастерил и раскрасил коробку для сбора пожертвований на нужды клуба — сам приношу ее на каждый домашний матч и регулярно удивляюсь суммам, которые удается собрать за игру. Я верю в «Кубань» и считаю, что выход во Вторую лигу к столетию клуба вполне реален. По крайней мере, нужно к этому стремиться». «А мне семнадцать, и на матч «Кубани» я впервые попал в 2012 году — в трехлетнем возрасте, — рассказывает Марк Соловьев, один из барабанщиков желто-зеленой трибуны. — Отец был ярым болельщиком и постоянно брал меня с собой на футбол, на «Трибуну Юг». После первого захода команды в чемпионат края я увидел, что болельщики ходят еще и на гандбол, — и меня сильно затянуло туда: стал регулярно посещать матчи. Я выбрал «Кубань», а не «Краснодар» или «Урожай», во многом из-за отца. Не чувствую, что другие клубы дадут мне ту атмосферу и тот дух, что дает «Кубань». Стараюсь помогать команде и нашему движению как могу: иногда что-то рисую, работаю с молодыми ребятами — подтягиваю их на трибуну и учу, как правильно шизить [активно поддерживать команду. — Прим. Юга.ру]. Я считаю, «Кубань» — народная команда, и сейчас она на 100 % зависит от каждого, кто ходит на матчи, помогает в медиа, приводит новых людей. Если все делать грамотно, двигаться вместе и не опускать руки, то профессиональный футбол не за горами». Мы прерываем нашу хронологию на 75-й минуте не потому, что матч остановлен, закончен досрочно или объявлено техническое поражение. Нет — игра продолжается. История клуба пишется дальше, и хочется верить, что его ждет долгая и счастливая жизнь. Пока у «Кубани» такие болельщики, надежда есть. В конце концов, именно она — в самом буквальном смысле — лежит в основе этой команды. Что тут скажешь, кроме #живи_кубань.