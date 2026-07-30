Вместо шоу — уголовное дело. На Кубани мужчина «заминировал» цирк из-за того, что его не пустили на представление

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Белореченска, который сорвал цирковое шоу ложным звонком о взрывчатке

30 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила , что в Белореченске 48-летний мужчина пришел на представление передвижного цирка вместе с женой и детьми, но его не пустили в зал из-за агрессивного поведения. Обидевшись на отказ, местный житель набрал номер экстренных служб и заявил, что «под куполом цирка находится опасный предмет».

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В результате экстренной эвакуации зрителям пришлось покинуть зал за 20 минут до окончания шоу. На место прибыли специалисты, обследовали здание, но не нашли взрывных устройств.

Злоумышленника задержали сотрудники ППС неподалеку от цирка. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.