Вместо шоу — уголовное дело. На Кубани мужчина «заминировал» цирк из-за того, что его не пустили на представление

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «23 МВД» https://t.me/mvd_23/15584
    © Скриншот из телеграм-канала «23 МВД» https://t.me/mvd_23/15584

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Белореченска, который сорвал цирковое шоу ложным звонком о взрывчатке

30 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Белореченске 48-летний мужчина пришел на представление передвижного цирка вместе с женой и детьми, но его не пустили в зал из-за агрессивного поведения. Обидевшись на отказ, местный житель набрал номер экстренных служб и заявил, что «под куполом цирка находится опасный предмет».

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В результате экстренной эвакуации зрителям пришлось покинуть зал за 20 минут до окончания шоу. На место прибыли специалисты, обследовали здание, но не нашли взрывных устройств. 

Злоумышленника задержали сотрудники ППС неподалеку от цирка. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, в апреле в ростовском цирке тигр выбежал с арены в зрительные ряды. Никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.

Белореченский район Полиция Преступления Происшествия Суд Терроризм Тюрьма Цирк

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