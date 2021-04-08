Ремонт Пушкинского народного дома в Майкопе собираются завершить к осени

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 7 апреля посетил Пушкинский народный дом в Майкопе, в котором впервые за 60 лет делают ремонт

Пушкинский народный дом построили в 1901 году. Он признан памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Последний раз реконструкцию здания проводили в 60-х годах XX века.

В 2020 году на восстановление Пушкинского народного дома выделили 162 млн рублей, после чего в здании начался ремонт. Сейчас техническая готовность объекта составляет 65%. Реконструкцию планируют завершить к осени 2021 года.

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Рабочие уже смонтировали систему водоснабжения и заменили оконные блоки, в зрительном зале выполнили догипсовку лепнины. Для учреждения закупили новое светотехническое и звуковое оборудование. В здании также установят пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, проведут интернет.

Специалисты отреставрируют деревянные конструкции балкона, лестничные марши и потолки. В зрительном зале, рассчитанном на 306 мест, поднимут уровень пола, обновят люстры и заменят электропроводку. Также починят сцену и обновят механизмы для движения декораций.

7 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал Пушкинский народный дом и поручил уделить особое внимание реставрации, подсветке фасада здания и созданию доступной среды для маломобильных граждан.

«Во время реконструкции этого памятника архитектуры важно сохранить его индивидуальность и первоначальный облик. При этом здесь должно быть комфортно и зрителям, и артистам», — подчеркнул Кумпилов.

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В пресс-службе главы Адыгеи добавили, что в Пушкинском доме располагаются две театральные труппы — Русский драмтеатр имени Пушкина и Национальный театр Адыгеи имени Цея. На время ремонта творческие коллективы переехали на сценическую площадку КЦ «Нальмэс».

Ранее Юга.ру писали, что в Майкопе собираются отремонтировать еще один памятник архитектуры — Дом офицеров. После ремонта здание займут штаб движения «Юнармия» и Совет ветеранов Адыгеи.

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