Казаки и осушенный Карасун. В Краснодаре состоится лекция об экологической истории города

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 августа лекцию «Экоповестка в Екатеринодаре-Краснодаре». Встречу проведет историк и журналист Анастасия Передреева.

Лекция пройдет в рамках сотрудничества «Чистой среды» и медиа о старинных местах города и людях «Непарадный Краснодар».

«Мы поддерживаем локальные проекты и небольшие медиа. Всегда за проведение совместных мероприятий в стенах экоцентра и за его пределами. С создательницей «Непарадного Краснодара» знакомы лично, подписаны в социальных сетях, и нам откликается то, что делает Анастасия. Мы считаем, что важно рассказывать про историю нашего города, его наследие, узнавать что-то новое», — рассказали Юга.ру в экоцентре.

Встреча пройдет 1 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.

«Чистая среда» работает в Краснодаре с 2017 года. Организация начинала с волонтерских уборок и экологических уроков, а в 2021 году открыла экоцентр. Здесь принимают вторсырье, проводят просветительские мероприятия, работают экомагазин и секонд-хенд.

Как писали Юга.ру, в июне в ростовском парке имени Горького появился эко-мурал «Сберегаем вместе».