В Адыгее реализуют 30 крупных проектов по индивидуальной программе развития

Напомним, в июне 2019 года в правительстве РФ выбрали десять регионов со слабой экономикой, в число которых попала Адыгея. Каждому из этих регионов назначили кураторов из числа федеральных чиновников, республике достался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его команда подготовила проект индивидуальной программы развития Адыгеи до 2024 года и в ноябре 2019-го направила его на утверждение в правительство.

В пресс-службе главы Адыгеи 29 июня уточнили, что республике из федерального бюджета выделили бюджетные ассигнования на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Ежегодно регион будет получать по 1 млрд рублей. По словам главы республики Мурата Кумпилова, эти средства пойдут на конкретные дела. Всего предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах — 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов.