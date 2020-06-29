В Адыгее реализуют 30 крупных проектов по индивидуальной программе развития
В Адыгее с 2020 по 2024 год планируют реализовать 30 проектов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики
Напомним, в июне 2019 года в правительстве РФ выбрали десять регионов со слабой экономикой, в число которых попала Адыгея. Каждому из этих регионов назначили кураторов из числа федеральных чиновников, республике достался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его команда подготовила проект индивидуальной программы развития Адыгеи до 2024 года и в ноябре 2019-го направила его на утверждение в правительство.
В пресс-службе главы Адыгеи 29 июня уточнили, что республике из федерального бюджета выделили бюджетные ассигнования на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Ежегодно регион будет получать по 1 млрд рублей. По словам главы республики Мурата Кумпилова, эти средства пойдут на конкретные дела. Всего предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах — 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов.
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В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что в первую очередь планируется направить деньги на реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции поселка Краснооктябрьского, автодороги Даховская — плато Лагонаки, инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, покупку зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории. Также предусмотрен капремонт объектов культуры в поселках Энем и Яблоновский, будет продолжен ремонт Пушкинского народного дома. Также запланированы берегоукрепительные работы в Майкопе.
Для реализации программы была сформирована и согласована с кураторами в Минсельхозе РФ дорожная карта, определены ответственные лица и сроки отчетности.
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