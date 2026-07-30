В Краснодаре 31 июля более 900 домов останутся без света: список адресов

В Краснодаре пройдут плановые отключения электроэнергии, которые затронут 915 домов в разных районах города

ЕДДС Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 31 июля в городе отключат электричество. С 1:30 до 4:30 света не будет на улице Красных Партизан, 173.



С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

Бородинская, 129, 150, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 152/7, 154, 154/2, 154/3, 154/6, 154/12, 156, 156/3, 156/12, 156/19, 156/25, 131/2;

Гоголя, 60/3;

Крупской, 2А, 4-8;

Мачуги, 182;

Мира, 2, 4/2;

Морская, 3-9;

Пашковский перекат, 2;

Почтовое отделение, 27;

Степная, 1.

С 9:00 до 10:00:

Гимназическая, 46, 60, 81-91, 44-56, 83;

Коммунаров, 74;

Ленина, 56-66, 55-67, 60, 64, 65, 71, 80;

Седина, 39-59, 40, 41, 49, 53, 55А.

С 9:00 до 13:00 света не будет на улице Уральской, 182, 184, 184/2, 186, 186/3, 186/4, 188, 190.