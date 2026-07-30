В Краснодаре 31 июля более 900 домов останутся без света: список адресов
В Краснодаре пройдут плановые отключения электроэнергии, которые затронут 915 домов в разных районах города
ЕДДС Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 31 июля в городе отключат электричество. С 1:30 до 4:30 света не будет на улице Красных Партизан, 173.
С 8:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- Бородинская, 129, 150, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 152/7, 154, 154/2, 154/3, 154/6, 154/12, 156, 156/3, 156/12, 156/19, 156/25, 131/2;
- Гоголя, 60/3;
- Крупской, 2А, 4-8;
- Мачуги, 182;
- Мира, 2, 4/2;
- Морская, 3-9;
- Пашковский перекат, 2;
- Почтовое отделение, 27;
- Степная, 1.
С 9:00 до 10:00:
- Гимназическая, 46, 60, 81-91, 44-56, 83;
- Коммунаров, 74;
- Ленина, 56-66, 55-67, 60, 64, 65, 71, 80;
- Седина, 39-59, 40, 41, 49, 53, 55А.
С 9:00 до 13:00 света не будет на улице Уральской, 182, 184, 184/2, 186, 186/3, 186/4, 188, 190.
С 9:00 до 15:00 электричество отключат по адресам:
- Аэропортовский проезд, 1/9, 7;
- Бершанской, 359;
- Бородинская, 156/4, 156/13, 156/15, 158/5, 160, 160/3, 160/5, 162, 162/1, 170;
- переулок Ленинский, 1;
- Российская, 297;
- Сормовская, 187, 189, 191, 191/1, 204/а;
- Янтарная, 37.
С 9:00 до 15:30:
- 2-я линия Нефтяников, 1, 2;
- 3-я линия Нефтяников, 1-3;
- Беговая, 11;
- Ростовское шоссе, 66, 74/4;
- Строителей, 1-5, 2-8.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Апрельская, 2-8, 12-18, 1-3, 7-17, 5, 10, 21, 23, 29-37, 20-26;
- Бабушкина, 108-120, 109-121;
- Батайская, 1-19, 4-20, 1-37, 22-38;
- проезд Брюсова, 15;
- Брюсова, 163;
- Волгоградская, 1-39;
- Волгоградский 1-й проезд, 2-10, 3-29;
- Волгоградский 2-й проезд, 5-29, 4-16;
- Гагарина, 170-182;
- Газовиков, 2-10, 3-11;
- Гастелло, 1-21, 2-26, 26;
- Депутатская, 1-9, 11-47, 2, 5;
- Димитрова, 4-22;
- 1-й проезд Димитрова, 4-10;
- Думская, 25-31, 19-21, 33-39, 24-44, 1-5, 11-13;
- Екатеринодарская, 6;
- Ивановская, 2-24;
- Каменная, 2-12, 1-9, 2/1;
- Кизлярская, 1-15, 2-12;
- Красных Партизан, 100, 403;
- Кропоткина, 233-245, 132-148, 249-251;
- Лазурная, 2-22;
- Ленинградская, 1-27, 2-22;
- Ленинградский 1-й проезд, 18-26, 3-29, 16;
- переулок Ленский, 21;
- Майская, 2-18, 20-26;
- Надежды, 1-11, 2-20;
- Озерная, 17;
- Ольгинская, 2-20, 1-11;
- Орловская, 1-15, 2-12;
- Охотничья, 1-9, 2-16;
- Павлова, 64;
- Платановая, 2-14;
- Ромашковая, 1-7, 4-10;
- Сквозная, 32-36, 37, 18-36, 5-11, 2-12, 17-21;
- Спокойная, 1, 1/6;
- Средняя, 110;
- Троицкая, 30, 1-27, 4-20;
- Хлебосольная, 2, 6, 10, 13, 16;
- Чернышева, 2-18, 1-15;
- Ярославского, 21, 3-17, 2-22;
- 5-я Дорожная, 15-39, 18-24, 25, 27-31;
- 6-я Дорожная, 2-4, 6-14, 5-11;
- 7-я Дорожная, 2-6, 1-7, 6-12, 5-11;
- 3-я Урожайная, 15-23, 18, 20/1, 25, 26, 33, 35, 36, 41, 30-36;
- 2-я Тихая, 1/10;
- 3-я Трудовая, 3;
- 4-я Трудовая, 1-39, 2-36;
- 5-я Трудовая, 1-23.
С 10:00 до 11:00:
- Гимназическая, 60, 66;
- Гудимы, 43;
- Ленина, 64, 70, 71, 72, 79-85, 80, 80И, 81, 82;
- Седина, 44-48, 40, 41, 50;
- Янковского, 2-16, 16.
С 13:00 до 15:00 по адресам:
- Гоголя, 61;
- Криничная, 128;
- Фадеева, 124/1, 189, 215.
А с 13:00 до 15:30 по улицам:
- Головатого, 242;
- Северная, 264.
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